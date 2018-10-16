Чиновник Пак не пожал руки братьям Кокориным

этих приматов с футбольным мячом отправить на кирпичные заводы, на трудовое воспитание.
Адвокат Кирилла Кокорина, брата форварда «Зенита» Александра, Олег Попов рассказал об очной ставке братьев с участием чиновника Дениса Пака.
Напомним, представитель Минпромторга получил удар в лицо стулом от футболиста 8-го октября в московской «Кофемании». В связи с этим инцидентом и избиением на парковке водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой было возбуждено уголовное дело.
Участие в преступлении также принимал полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
– Все стороны дали показания, ждем выводов следствия в самое ближайшее время.
– Можете подтвердить, что у стороны Пака претензии только к братьям Кокориным?
– У нас нет такой информации.
– Братья извинились?
– Да, конечно. Оба принесли извинения и соответственно раскаиваются в содеянном.
– Была какая-то реакция со стороны Пака?
– Все было очень корректно. Они поняли друг друга.
– Что дальше?
– В пятницу будет рассмотрение апелляционный жалобы в Мосгорсуде на решение Тверского суда об избрании меры пресечения заключения под стражу в отношении подзащитных.
– Речь поднималась о примирении?
– Поднималась. Мы принесли извинения. Ждем соответствующей реакции.
– Руки пожали друг другу?
– Нет.
Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы российских футболистов в 2018-м