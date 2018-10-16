Чиновник Пак не пожал руки братьям Кокориным

Адвокат Кирилла Кокорина, брата форварда Александра, Олег Попов рассказал об очной ставке братьев с участием чиновника Дениса Пака.

Напомним, представитель Минпромторга получил удар в лицо стулом от футболиста 8-го октября в московской «Кофемании». В связи с этим инцидентом и избиением на парковке водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой было возбуждено уголовное дело.

Участие в преступлении также принимал полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

– Все стороны дали показания, ждем выводов следствия в самое ближайшее время.

– Можете подтвердить, что у стороны Пака претензии только к братьям Кокориным?

– У нас нет такой информации.

– Братья извинились?

– Да, конечно. Оба принесли извинения и соответственно раскаиваются в содеянном.

– Была какая-то реакция со стороны Пака?

– Все было очень корректно. Они поняли друг друга.

– Что дальше?

– В пятницу будет рассмотрение апелляционный жалобы в Мосгорсуде на решение Тверского суда об избрании меры пресечения заключения под стражу в отношении подзащитных.

– Речь поднималась о примирении?

– Поднималась. Мы принесли извинения. Ждем соответствующей реакции.

– Руки пожали друг другу?

– Нет.

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