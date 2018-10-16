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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Чиновник Пак не пожал руки братьям Кокориным

    Адвокат Кирилла Кокорина, брата форварда «Зенита» Александра, Олег Попов рассказал об очной ставке братьев с участием чиновника Дениса Пака.

    Напомним, представитель Минпромторга получил удар в лицо стулом от футболиста 8-го октября в московской «Кофемании». В связи с этим инцидентом и избиением на парковке водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой было возбуждено уголовное дело.

    Участие в преступлении также принимал полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    – Все стороны дали показания, ждем выводов следствия в самое ближайшее время.

    – Можете подтвердить, что у стороны Пака претензии только к братьям Кокориным?

    – У нас нет такой информации.

    – Братья извинились?

    – Да, конечно. Оба принесли извинения и соответственно раскаиваются в содеянном.

    – Была какая-то реакция со стороны Пака?

    – Все было очень корректно. Они поняли друг друга.

    – Что дальше?

    – В пятницу будет рассмотрение апелляционный жалобы в Мосгорсуде на решение Тверского суда об избрании меры пресечения заключения под стражу в отношении подзащитных.

    – Речь поднималась о примирении?

    – Поднималась. Мы принесли извинения. Ждем соответствующей реакции.

    – Руки пожали друг другу?

    – Нет.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы российских футболистов в 2018-м

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2018 22:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12

      Ян77 17 октября 2018, 10:50

      этих приматов с футбольным мячом отправить на кирпичные заводы, на трудовое воспитание.

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 17 октября 2018, 08:15

      Пусть этот шпак валит в Корею. И все будет хорошо. А этих 2 шалапаев на поле на зарплату в 100 т. Р в месяц

      -3
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      Рейтинг: +11

      сахалин1972 > РМЗ 17 октября 2018, 14:36

      У тебя хорошо уже не будет. И в России . Пока есть такие как ты и эти двое недоумков. Дураков не сеют, не пашут-они сами родятся........поэтому дураков в России на сто лет припасено

      1
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 17 октября 2018, 01:05

      как же вы уже ДОСТАЛИ.......

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 октября 2018, 23:43

      Пак не злопамятный.
      Он прорсто злой и память у него хорошая.

      4
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      Рейтинг: +8

      artem2023 16 октября 2018, 23:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      жаль , что он не добил его, его же Путин посмертно нагродил орденом ！ а теперь что делать？ еще надо раз стулом его！

      -6
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > artem2023 16 октября 2018, 23:33

      Похоже тебе не привыкать и не только стулом...

      5
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