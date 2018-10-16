Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мамаеву предъявлено обвинение в побоях по одному инциденту

    Редакция ТАСС сообщила подробности обвинения полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Напомним, 8-го октября футболист в компании форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и еще двух мужчин, участвовали в избиении чиновника Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    «Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ («Побои»). Следствие еще будет изучать второе видео.

    Будут ли предъявлены еще обвинения, пока не ясно», – сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

    12-го октября Мамаев и Кокорины были помещены в СИЗО до 8-го декабря.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы российских футболистов в 2018-м

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2018 21:14
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 октября 2018, 13:39

      На попятную пошли. Скоро и ее снимут.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 16 октября 2018, 22:58

      Статья более мягкая. Павел в суде заявил, что виноват Кокоша... Каждый сам за себя... Дружбе конец...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > belrus21 17 октября 2018, 13:37

      Это хорошо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3600

      anatolich72 16 октября 2018, 21:51

      Главное чтоб не отмазали!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > anatolich72 16 октября 2018, 21:58

      Так уже. Статья более мягкая, там без тяжких телесных скорее всего просто штраф будет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3600

      anatolich72 > Grey33 16 октября 2018, 22:04

      По одному эпизоду, а так реально их закрывать надо ,будь этот водила со стволом завалил бы всех пятерых и был бы прав.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > anatolich72 16 октября 2018, 22:25

      Вы американских боевиков насмотрелись?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Grey33 16 октября 2018, 22:26

      Извини, + поставил. Тяжкие кому нанесли? Я не в курсе.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3600

      anatolich72 > richi 16 октября 2018, 22:34

      Я бы сделал так , групповое нападение , порча имущества

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > richi 16 октября 2018, 22:57

      В том - то и дело, что не было тяжких. Худшее, что им светит - в СИЗО до суда.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +709

      monser08 > anatolich72 16 октября 2018, 23:09

      тебе бы к врачу, ты очень кровожадный, это патология

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3600

      anatolich72 > monser08 16 октября 2018, 23:19

      Патология это когда людей избивают группой .

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > anatolich72 16 октября 2018, 23:22

      Лучше делай, что ты можешь и умеешь. А заодно можно изучать УК РФ и КоАП РФ в интернете, в жизни пригодится...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3600

      anatolich72 > Рубик Докоян 16 октября 2018, 23:30

      С ЭТОГО МОМЕНТА поподробней групповое нападение угрожающее жизни на водителя было? -Было. А будь он охранником он ещё и чужое имущество охранял , а они машину лупить начали. Так что после предупредительного выстрела мог и в эту стаю стрелять если не угомонились бы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > anatolich72 16 октября 2018, 23:33

      Ну нет таких статей и формулировок, почему тебе и пишу, как и другим любителям - юристам. Не надо спорить с тем у кого большой практический стаж работы в конторе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3600

      anatolich72 > Рубик Докоян 16 октября 2018, 23:40

      У тебя стаж в конторе,а у меня на земле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > anatolich72 16 октября 2018, 23:46

      Контора -это милиция. Я работал и на земле, и в управлении на различных должностях. УК и КоАП РФ знаю как многие не знают свою биографию.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Grey33 16 октября 2018, 23:47

      Это как президент решит. По скольку дело политическое, его спросят.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3600

      anatolich72 > Рубик Докоян 17 октября 2018, 00:04

      Вот и прекрасно ,сам всё знаешь и понимаешь что у нас всё можно перевернуть с ног на голову.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > anatolich72 17 октября 2018, 00:10

      Не без этого, но в данном случае пока об этом говорить не приходится. По всем эпизодам верно квалифицированы действия участников этих противоправных действий. Ст. 116 УК РФ " Побои" и ч.ст 213 УК РФ "Хулиганство". Осталось ещё по эпизоду в кафе в действиях по отношению к Паку дать правовую оценку в части ст. 282 УК РФ. Это уже по свидетельским показаниям, звука мы не слышали, что они говорили и пели в его адрес.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3600

      anatolich72 > Рубик Докоян 17 октября 2018, 00:17

      Я думаю и не услышим .Наверняка все скажут ,что были в наушниках и слушали приятную музыку.Спокойной ночи, а то первый час уже,а в 6 утра вставать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > anatolich72 17 октября 2018, 00:19

      Эта статья по совокупности и она не основная. Там самое главное это ч.2 ст. 213 " Хулиганство". По ней и наказание больше и другие санкции.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3600

      anatolich72 > Рубик Докоян 17 октября 2018, 00:22

      Согласен.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 > anatolich72 17 октября 2018, 02:10

      С каких пор часным охранникам можно стрелять в безоружных людей? Если только с трамата и то можно сесть если не удачно попасть!

      В безоружных даже менты не стреляют!
      За бугром в порядке вещей но не в России

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +709

      monser08 > anatolich72 17 октября 2018, 08:22

      Ты никого в своей жизни не бил по морде? Может отсидел за это?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > richi 17 октября 2018, 11:09

      Президент решит как Миллер посоветует.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Grey33 18 октября 2018, 18:13

      Не только Миллер президента ставил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > richi 18 октября 2018, 18:20

      ВВП по фиг на футбол. Поэтому в отношении Коко - мнение Миллера решающее.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Grey33 18 октября 2018, 22:35

      А если вдруг кто то будет упрашивать посадить? Типа, на кого руку подняли, на государева человека?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > richi 18 октября 2018, 22:51

      Да кому кроме Миллера нужен Кокорин?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Grey33 19 октября 2018, 10:47

      Обиженным чиновникам высокого уровня, например. Что какой то ушлепок на уважаемого человека посмел руку (стул) поднять.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > richi 19 октября 2018, 13:51

      Ну так ему уже орденишко за обиду подкинули. Так бы он его ещё лет пять ждал. А теперь "зарплата стала больше и на сердце хорошо".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Grey33 20 октября 2018, 09:29

      Да вот не уверен я в этом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Dgoni67 16 октября 2018, 21:36

      Их было пятеро, где еще двое??

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 > Dgoni67 17 октября 2018, 02:11

      Может сынки генерала или кого по хлеще!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11