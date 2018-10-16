Мамаеву предъявлено обвинение в побоях по одному инциденту

Редакция ТАСС сообщила подробности обвинения полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Напомним, 8-го октября футболист в компании форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и еще двух мужчин, участвовали в избиении чиновника Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

«Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ («Побои»). Следствие еще будет изучать второе видео.

Будут ли предъявлены еще обвинения, пока не ясно», – сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

12-го октября Мамаев и Кокорины были помещены в СИЗО до 8-го декабря.

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