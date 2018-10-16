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    Какой вы футболист?

    Игроки клубов РПЛ должны государству более 238 тысяч

    Футболисты клубов РПЛ имеют непогашенные долги переде государством на общую сумму более 238 тысяч рублей. Данная цифра состоит из неуплаченных налогов, штрафов и прочих видов задолженностей.

    Общее число исполнительных производств – 111. Большинство из них – за нарушение ПДД.

    Шесть исполнительных производств заведено в отношении игроков «Локомотива», среди которых Алексей Миранчук, Александр Коломейцев и Игорь Денисов. Сумма – более 130 тысяч рублей.

    «Динамо» – 19 незакрытых исполнительных производств. Сумма – 24 тысячи рублей. Лидирует по числу штрафов нападающий Евгений Марков.

    ЦСКА – четыре исполнительных производства (6300 рублей), «Спартак» – пять (6 тысяч рублей), «Зенит» – четыре (5 тысяч рублей).

    Источник: Daily Storm

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    16.10.2018 18:33
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 17 октября 2018, 07:25

      Некогда заплатить же - тренировки, тренировки, тренировки...

      0
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      Рейтинг: +4681

      Викос > Вжыхъ 17 октября 2018, 11:42

      телефонными приложениями тоже пользоваться не умеют:)

      0
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 17 октября 2018, 06:44

      Да с них втридорога драть надо

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 16 октября 2018, 23:38

      Долги футболистов это капля в море от общей задолженности населения государству)один район любого города взять и там суммы будут на порядок больше ...

      0
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 16 октября 2018, 22:17

      Блин тут люди с получкой в 18000 руб в месяц всё до копеечки уплачивают, и проверяют себя всё ли уплатили, а тут у них что вообще чёрные дни настали?

      2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 16 октября 2018, 22:14

      ну как можно не уплатить налог?!?!? что у них черная з/п?????????

      0
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 16 октября 2018, 20:46

      Это насмешка над простыми людьми!!!!!!!!

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Axe111 16 октября 2018, 23:40

      насмешка над простыми людьми -количество налогов

      0
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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 16 октября 2018, 19:50

      Ага, а кто будет выплачивать долги футболистам уже расформированных клубов: Кубань, Тосно, Амкар? Уж не с РПЛ ли им денег спрашивать?

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 октября 2018, 19:47

      Нищие, что-ли? Шагом марш на кассу, гов.ню.ки.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 октября 2018, 19:37

      Игроки Зенита самые чистоплотные и законопослушные.

      -1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > prezent2017 16 октября 2018, 23:37

      Особенно сиделец Кокорин.

      3
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      Рейтинг: +55

      WarGAleX > prezent2017 16 октября 2018, 23:38

      А Вы шутник

      3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 16 октября 2018, 19:27

      За неуплату могут вырасти большие проценты но их видимо это не волнует.

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