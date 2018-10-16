Игроки клубов РПЛ должны государству более 238 тысяч

Футболисты клубов РПЛ имеют непогашенные долги переде государством на общую сумму более 238 тысяч рублей. Данная цифра состоит из неуплаченных налогов, штрафов и прочих видов задолженностей.

Общее число исполнительных производств – 111. Большинство из них – за нарушение ПДД.

Шесть исполнительных производств заведено в отношении игроков «Локомотива», среди которых Алексей Миранчук, Александр Коломейцев и Игорь Денисов. Сумма – более 130 тысяч рублей.

«Динамо» – 19 незакрытых исполнительных производств. Сумма – 24 тысячи рублей. Лидирует по числу штрафов нападающий Евгений Марков.

ЦСКА – четыре исполнительных производства (6300 рублей), «Спартак» – пять (6 тысяч рублей), «Зенит» – четыре (5 тысяч рублей).