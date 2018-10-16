Силкин – о Кокорине и Мамаеве: «Жаль, что молодые, талантливые люди почему-то решили, что им все позволено»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу скандального инцидента с участием.нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В свое время специалист работал с Кокориным в московском клубе.

«Для меня все случившееся с Кокорином стало настоящим шоком. И потому, что он стал участником этого грязного побоища, и потому, с какой озлобленностью и агрессией вел себя по отношению к незнакомым людям. Вспоминаю, как в семнадцать лет мы взяли его из локомотивской школы в «Динамо». Было видно, что пришел очень одаренный форвард. Проблем с ним в коллективе никогда не возникало – общительный, приветливый, бесконфликтный. Молодежь тут же приняла его в свою компанию. С режимом никаких проблем.

Это потом, когда Кокорин уехал в Питер, стали появляться разговоры, что Сашка начал фестивалить. А уж когда вылезла на свет эта история с шампанским в Монако, то разговоры о его гулянках пошли все чаще и чаще. И все равно, я никак не мог предположить, что все кончится побоищем и арестом.

Здесь вспоминаются две народные мудрости. Одна из них утверждает, что деньги портят людей. И, как выяснилось, испытание ими, увы, выдерживают не все. А другая мудрость гласит: «С кем поведешься, от того и наберешься».

Хотя в 27 лет человек сам должен понимать, что такое хорошо и, что такое плохо. А заодно с кем и как ему время проводить. Но для меня самое дикое в этой истории то, как били лежачего пятеро здоровых мужиков. Дикость! Я не судья и не прокурор, а потому воздержусь от выводов и приговора. Мне искренне жаль, что молодые, талантливые люди почему-то решили, что им все позволено, забыв о том, к чему это может привести. Грустно», – сказал Силкин.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

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