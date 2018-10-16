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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Силкин – о Кокорине и Мамаеве: «Жаль, что молодые, талантливые люди почему-то решили, что им все позволено»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу скандального инцидента с участием.нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В свое время специалист работал с Кокориным в московском клубе.

    «Для меня все случившееся с Кокорином стало настоящим шоком. И потому, что он стал участником этого грязного побоища, и потому, с какой озлобленностью и агрессией вел себя по отношению к незнакомым людям. Вспоминаю, как в семнадцать лет мы взяли его из локомотивской школы в «Динамо». Было видно, что пришел очень одаренный форвард. Проблем с ним в коллективе никогда не возникало – общительный, приветливый, бесконфликтный. Молодежь тут же приняла его в свою компанию. С режимом никаких проблем.

    Это потом, когда Кокорин уехал в Питер, стали появляться разговоры, что Сашка начал фестивалить. А уж когда вылезла на свет эта история с шампанским в Монако, то разговоры о его гулянках пошли все чаще и чаще. И все равно, я никак не мог предположить, что все кончится побоищем и арестом.

    Здесь вспоминаются две народные мудрости. Одна из них утверждает, что деньги портят людей. И, как выяснилось, испытание ими, увы, выдерживают не все. А другая мудрость гласит: «С кем поведешься, от того и наберешься».

    Хотя в 27 лет человек сам должен понимать, что такое хорошо и, что такое плохо. А заодно с кем и как ему время проводить. Но для меня самое дикое в этой истории то, как били лежачего пятеро здоровых мужиков. Дикость! Я не судья и не прокурор, а потому воздержусь от выводов и приговора. Мне искренне жаль, что молодые, талантливые люди почему-то решили, что им все позволено, забыв о том, к чему это может привести. Грустно», – сказал Силкин.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2018 18:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 октября 2018, 19:47

      Силкин - о Кокорине и Мамаеве: "Люди решили, что им всё позволено"???
      А раз решили, то суд им ПОЗВОЛЯЕТ сидеть на нарах в колонии строгого режима.
      Им же всё позволительно, в том числе и лишение свободы на 5 лет в колонии строгого режима.
      Заслужили и получили то, что им ПОЗВОЛЕНО!
      ***
      И Мамаев и Кокорин представляют БОЛЬШУЮ опасность для общества и следствия!
      Отменять срок ареста категорически НЕЛЬЗЯ!
      Они должны быть под арестом 2 месяца на период предварительного следствия.
      А там дело передадут в суд и суд вынесет им суровый приговор!
      Мамаев и Кокорин ПРИЧАСТНЫ к совершению деяний подпадающих под признаки хулиганства ч.2 ст 213 УК РФ!
      ***
      Ненависти и ЗАВИСТИ к подозреваемым НЕТ и быть не может!
      Речь идёт об УГОЛОВНОЙ ответственности и правовой оценке подозреваемых и их совершённому правонарушению.
      Категорически ЗА ТО, чтобы Кокорина и Мамаева посадили в тюрьму!
      Они совершили деяние подпадающее под признаки преступления - хулиганства по ч.2 ст. 213 УК РФ!
      По этой статье им грозит лишение свободы на срок до 7-ми лет с отбыванием в колонии строгого режима.
      Это и будет им награда за КРИМИНАЛ!

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      Рейтинг: +213

      nik_59 16 октября 2018, 19:24

      Позволено и не только им. Жаль.

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