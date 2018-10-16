Модрич: «Когда появились первые слухи об уходе Роналду, игроки «Реала» стали делать ставки, что он останется»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не думал, что нападающий Криштиану Роналду покинет команду.

Этим летом португалец перешел в «Ювентус» после девяти сезонов, проведенных в Мадриде.

«Я не ожидал, что либо Зидан, либо Роналду покинут клуб.

На самом деле, когда появились первые слухи об уходе Криштиану, мы стали делать ставки между собой в раздевалке, потому что мы были уверены, что он останется.

Но, что ж, каждый делает свой собственный выбор в жизни», – сказал Модрич.