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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Модрич: «Когда появились первые слухи об уходе Роналду, игроки «Реала» стали делать ставки, что он останется»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич не думал, что нападающий Криштиану Роналду покинет команду.

    Этим летом португалец перешел в «Ювентус» после девяти сезонов, проведенных в Мадриде.

    «Я не ожидал, что либо Зидан, либо Роналду покинут клуб.

    На самом деле, когда появились первые слухи об уходе Криштиану, мы стали делать ставки между собой в раздевалке, потому что мы были уверены, что он останется.

    Но, что ж, каждый делает свой собственный выбор в жизни», – сказал Модрич.

    Источник: Football Italia

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    16.10.2018 16:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 17 октября 2018, 08:27

      Рон просто захотел что то поменять в жизни, так сказать добавить себе мотивации посте трех Кубков Лиги Чемпионов подряд сложно было бы найти в себе резервы на дальнейший прогресс.

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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 16 октября 2018, 18:59

      Думали духа не хватит,как раз у него огромный,не тот кто вечно раб одну команду

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