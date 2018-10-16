Агент: «Барселона» не обращалась в «Зенит» по поводу Ивановича»

Футбольный агент Зоран Крнета, представляющий интересы защитника «Зенита» Бранислава Ивановича, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Барселоны».

Сегодня СМИ сообщили, что каталонцы рассматривают 34-летнего серба как один из вариантов укрепления обороны в зимнее трансферное окно.

«С предложением о трансфере Ивановича руководство «Барселоны» не выходило ни на нас, ни на руководство петербургского «Зенита».

У Бранислава контракт до 2019 года с опцией пролонгации еще на один сезон. Он является капитаном «Зенита» и счастлив находиться в петербургском клубе», – сказал агент.

Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года. Его контракт с петербуржцами рассчитан до июня 2019 года.