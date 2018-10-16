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    Какой вы футболист?

    Агент: «Барселона» не обращалась в «Зенит» по поводу Ивановича»

    Футбольный агент Зоран Крнета, представляющий интересы защитника «Зенита» Бранислава Ивановича, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Барселоны».

    Сегодня СМИ сообщили, что каталонцы рассматривают 34-летнего серба как один из вариантов укрепления обороны в зимнее трансферное окно.

    «С предложением о трансфере Ивановича руководство «Барселоны» не выходило ни на нас, ни на руководство петербургского «Зенита».

    У Бранислава контракт до 2019 года с опцией пролонгации еще на один сезон. Он является капитаном «Зенита» и счастлив находиться в петербургском клубе», – сказал агент.

    Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года. Его контракт с петербуржцами рассчитан до июня 2019 года.

    Источник: ТАСС

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    16.10.2018 14:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 17 октября 2018, 09:39

      Нечего ему там и делать

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 16 октября 2018, 18:32

      Ох старик, старик!

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 16 октября 2018, 16:20

      Ему лет то сколько нафиг он нужен барсе

      1
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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:42

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге]]]] ------- http://ня.su/ekz

      -1
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      Рейтинг: +223

      Cupota 16 октября 2018, 15:07

      Продадут. Дзюба станет капитаном.

      2
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