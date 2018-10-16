Венгер – о продолжении карьеры: «Бундеслига? Скорее всего, нет»

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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что вряд ли отправится тренировать в Бундеслигу.
Ранее сообщалось, что кандидатуру француза рассматривает «Бавария».
«Бундеслига? Скорее всего, нет. Но Я не могу сказать вам сегодня, как я продолжу работу. Я сам этого не знаю.
Я буду продолжать. В каком месте, я пока не знаю. Возможно, в моей деревне, в Японии, где угодно...» – сказал Венгер.
Венгер покинул «Арсенал» по завершении сезона-2017/18 и с тех пор находится без работы.