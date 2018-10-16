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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Венгер – о продолжении карьеры: «Бундеслига? Скорее всего, нет»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что вряд ли отправится тренировать в Бундеслигу.

    Ранее сообщалось, что кандидатуру француза рассматривает «Бавария».

    «Бундеслига? Скорее всего, нет. Но Я не могу сказать вам сегодня, как я продолжу работу. Я сам этого не знаю.

    Я буду продолжать. В каком месте, я пока не знаю. Возможно, в моей деревне, в Японии, где угодно...» – сказал Венгер.

    Венгер покинул «Арсенал» по завершении сезона-2017/18 и с тех пор находится без работы.

    Источник: Tribalfootball

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    16.10.2018 12:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:41

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 15:12

      Бундеслигу вычеркиваем. Венгер сказал :"нет".

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 октября 2018, 12:30

      В Баварии он точно не нужен.

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