Венгер – о продолжении карьеры: «Бундеслига? Скорее всего, нет»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что вряд ли отправится тренировать в Бундеслигу.

Ранее сообщалось, что кандидатуру француза рассматривает «Бавария».

«Бундеслига? Скорее всего, нет. Но Я не могу сказать вам сегодня, как я продолжу работу. Я сам этого не знаю.

Я буду продолжать. В каком месте, я пока не знаю. Возможно, в моей деревне, в Японии, где угодно...» – сказал Венгер.

Венгер покинул «Арсенал» по завершении сезона-2017/18 и с тех пор находится без работы.