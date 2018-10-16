Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов: «Если бы Мутко не поддерживал, меня бы сожгли как известного исторического персонажа»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов положительно оценил сотрудничество с руководством РФС и Виталием Мутко.

    «Мы концентрируемся на своей работе. Нам работается хорошо. С Алаевым никаких расхождений во взглядах нет. Вопросы обсуждаем вместе, встречаемся. Мне комфортно с нынешней командой.

    С Мутко плотно работали. Если бы он не поддерживал, меня бы сожгли, наверное, как известного исторического персонажа», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: Телеканал «Россия 24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2018 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 октября 2018, 16:45

      Забудь про Мудко, а то вас обоих сожгут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 октября 2018, 14:30

      - Сжечь ведьму!!!
      - Но она такая красивая...
      - Ладно, но потом все равно сжечь...!!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11