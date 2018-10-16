Черчесов: «Если бы Мутко не поддерживал, меня бы сожгли как известного исторического персонажа»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов положительно оценил сотрудничество с руководством РФС и Виталием Мутко.

«Мы концентрируемся на своей работе. Нам работается хорошо. С Алаевым никаких расхождений во взглядах нет. Вопросы обсуждаем вместе, встречаемся. Мне комфортно с нынешней командой.

С Мутко плотно работали. Если бы он не поддерживал, меня бы сожгли, наверное, как известного исторического персонажа», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».