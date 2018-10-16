Рэшфорд: «С Испанией тяжело играть на выезде, она много владеет мячом»

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд считает, что победа над Испанией в Лиге наций придаст уверенности его команде.

«С Испанией всегда тяжело играть на выезде. Они любят владеть мячом. Но мы добились важной победы.

Сейчас у нас ощущения просто прекрасные, этот результат нам очень поможет. Сегодня на поле было много позитивных моментов, но нам еще есть над чем работать.

Главное было сыграть собрано, компактно, хотя сделать это было тяжело. Опять же, из-за того, что соперник много владел мячом. В первом тайме нам это удалось, во втором – не очень», – сказал Рэшфорд.

Матч четвертого тура Лиги наций Испания – Англия завершился со счетом 2:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.