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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Заболотный: «На следующем сборе должны решить задачу сборной России»

    Нападающий сборной России Антон Заболотный положительно оценил выступление национальной команды в последних играх Лиги наций. Сам футболист провел 87 минут на поле в матче против Швеции (0:0), а в игре с Турцией (2:0) он остался в запасе.

    – Какие впечатления от прошедшего сбора национальной команды?

    – Все отлично. Очень приятно находиться в составе сборной, особенно после летнего результата на чемпионате мира. Мы идем к своей цели, пытаемся выполнять то, что от нас требуется. Думаю, на следующем сборе мы должны решить свою задачу.

    – Матч против Швеции закончился нулевой ничьей. Это первая игра после ЧМ-2018, в которой команда не смогла забить.

    – У шведов очень боевитая команда. Они хорошо подготовились к матчу с нами. Это была первая игра как для нас, так и для них, поэтому футболисты обеих сборных выглядели свежо, действовали плотно. К примеру, в матче с Турцией чувствовалось, что и нам, и им тяжеловато физически, в результате чего в ходе матча появлялись свободные зоны. В целом могу сказать, что результат двух матчей для нас хороший.

    Источник: «Известия»

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    16.10.2018 08:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 14:10

      Вот и решайте на радость всем нашим болельщикам.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 октября 2018, 12:18

      Заболотный, решатель )))!!
      Даже на решунишку не тянет

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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 16 октября 2018, 11:30

      Шведов надо делать без Заболотного,зачем он в сборной жирный вопрос.Просто баласт.

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      Рейтинг: +301

      23igkra 16 октября 2018, 10:00

      Главный решала

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 16 октября 2018, 09:27

      Шведов можно и нужно побеждать!

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 16 октября 2018, 09:09

      У шведов надо выигрывать.

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