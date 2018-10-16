Черчесов: «Любой игрок, который приезжает в сборную, знает, почему он играет, почему не играет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал подробности общения с игроками команды.

«Мы создали конкурентную среду. Понятно, что общаемся с игроками не только во время сбора, но и до него и перед каждой игрой. Любой игрок, который приезжает, знает, почему он играет, почему не играет, какие задачи у него в игре будут.

У нас есть объективные показатели, которыми мы с футболистами делимся. Не оправдываемся, почему тот или иной не играет, а говорим, над чем ему надо работать, чтобы прибавлять. Мы объективно к этому относимся. С нашей стороны никаких пристрастий.

Индивидуальные беседы бывают перед каждой игрой. Бывают и в группах. Потому что они же между собой общаются. В сборной с футболистами реже видишься, чем в клубе, поэтому надо с ними максимально много общаться.

Мы же лекций не читаем. Любому футболисту нужна конкретика. Ему нужно конкретное задание, понимание того, как ее решить. Нужно подготовить его к этому. Футболист должен знать, что его ждет», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».