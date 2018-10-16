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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов: «Любой игрок, который приезжает в сборную, знает, почему он играет, почему не играет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал подробности общения с игроками команды.

    «Мы создали конкурентную среду. Понятно, что общаемся с игроками не только во время сбора, но и до него и перед каждой игрой. Любой игрок, который приезжает, знает, почему он играет, почему не играет, какие задачи у него в игре будут.

    У нас есть объективные показатели, которыми мы с футболистами делимся. Не оправдываемся, почему тот или иной не играет, а говорим, над чем ему надо работать, чтобы прибавлять. Мы объективно к этому относимся. С нашей стороны никаких пристрастий.

    Индивидуальные беседы бывают перед каждой игрой. Бывают и в группах. Потому что они же между собой общаются. В сборной с футболистами реже видишься, чем в клубе, поэтому надо с ними максимально много общаться.

    Мы же лекций не читаем. Любому футболисту нужна конкретика. Ему нужно конкретное задание, понимание того, как ее решить. Нужно подготовить его к этому. Футболист должен знать, что его ждет», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: Телеканал «Россия 24»

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    16.10.2018 07:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 12:54

      Пока результаты сборной вселяют оптимизм.

      3
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      Рейтинг: -2

      kurilov 16 октября 2018, 12:42

      У нас бардак в футболе, никто ничего не соображает.В бомбардире и на матч тв тоже самое! Позвоните9009044696 и я самому умному докажу,что Черчесов не тренер и мы можем выиграть мир только в одном случае.

      0
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      Рейтинг: -2

      kurilov 16 октября 2018, 12:30

      C

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 октября 2018, 10:08

      Последние матчи показали что все молодцы, продолжайте в таком же духе

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 16 октября 2018, 08:13

      У Стаса в сборной "железная" дисциплина, которая помаленьку начинает приносить свои плоды...

      1
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 16 октября 2018, 07:44

      ТЫ ПРОСТО КОСМОС СТАС!!!!

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