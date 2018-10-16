Кейн: «У меня за карьеру было много матчей, в которых я не забивал, но здорово играл»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн назвал невероятной победу своей команды в выездном матче Лиги наций над Испанией. Он стал автором двух результативных передач в этой встрече.

«Это победа – невероятна. Пожалуй, Испания одна из лучших команд в мире. Но мы знали, что можем их обыграть.

Мы активно начали эту встречу. Второй тайм получился посложнее, но мы хорошо защищались и справлялись с давлением.

Часто слышу, что если я не забиваю, то значит я провел не лучший свой матч. Но у меня за карьеру было много матчей, в которых я не забивал, но здорово играл», – сказал Кейн.

Матч четвертого тура Лиги наций Испания – Англия завершился со счетом 2:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.