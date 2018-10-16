«Оренбург» – о прокурорской проверке: «Это осеннее обострение. Кто-то захотел сделать вброс»

Пресс-атташе «Оренурга» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о прокурорской проверке в клубе.

Сообщалось, что клуб проверят на предмет жестокости среди детских тренеров.

«Могу объяснить это только осенним обострением. Уже целые сутки не было негативных новостей, связанных с российскими футбольными клубами, поэтому кто-то захотел сделать вот такой вот вброс.

Никаких «каменных лиц», изъятий документов я сегодня в офисе не видел. Из гостей в офисе были только журналисты, которые брали интервью у Владимира Федотова.

Школа функционирует в обычном режиме», – сказал Сорокин.

Ранее информацию опроверг член попечительского совета клуба Василий Столыпин.