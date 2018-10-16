«Оренбург» – о прокурорской проверке: «Это осеннее обострение. Кто-то захотел сделать вброс»

Наезжать, так наезжать на всех. В первую очередь на ЦСКА и наркоманский спердяк. Но этого, почему-то, нет. Почему?
Пресс-атташе «Оренурга» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о прокурорской проверке в клубе.
Сообщалось, что клуб проверят на предмет жестокости среди детских тренеров.
«Могу объяснить это только осенним обострением. Уже целые сутки не было негативных новостей, связанных с российскими футбольными клубами, поэтому кто-то захотел сделать вот такой вот вброс.
Никаких «каменных лиц», изъятий документов я сегодня в офисе не видел. Из гостей в офисе были только журналисты, которые брали интервью у Владимира Федотова.
Школа функционирует в обычном режиме», – сказал Сорокин.
Ранее информацию опроверг член попечительского совета клуба Василий Столыпин.