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    «Оренбург» – о прокурорской проверке: «Это осеннее обострение. Кто-то захотел сделать вброс»

    Пресс-атташе «Оренурга» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о прокурорской проверке в клубе.

    Сообщалось, что клуб проверят на предмет жестокости среди детских тренеров.

    «Могу объяснить это только осенним обострением. Уже целые сутки не было негативных новостей, связанных с российскими футбольными клубами, поэтому кто-то захотел сделать вот такой вот вброс.

    Никаких «каменных лиц», изъятий документов я сегодня в офисе не видел. Из гостей в офисе были только журналисты, которые брали интервью у Владимира Федотова.

    Школа функционирует в обычном режиме», – сказал Сорокин.

    Ранее информацию опроверг член попечительского совета клуба Василий Столыпин.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.10.2018 01:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 октября 2018, 09:44

      Наезжать, так наезжать на всех. В первую очередь на ЦСКА и наркоманский спердяк. Но этого, почему-то, нет. Почему?

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