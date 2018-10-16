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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин: «Канделаки призовет простить Кокорина и Мамаева»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин анонсировал обращение генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Утром, основательно выспавшись и проделав все споспешествующие ритуалы, посмотрите на часы и заметьте время. Если вы человек умеренно праздный или любящий футбол, а значит, засидевшийся накануне допоздна, слушая на «Эхе Москвы» мой «Футбольный Клуб», на часах будет часов 10.

    Пусть чуть больше: 10 минут 11-гого. Это время всегда показывают стрелки на рекламе часов. Так всегда, потому что на улыбку похоже.

    В течение суток после этого в свет выйдет телеграм-пост Тины Канделаки, который призовет к прощению Павла Мамаева и Александра Кокорина. Призовет милость к падшим.

    Тина не останется в одиночестве по этому вопросу. Рэди-стэди-го!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы российских футболистов в 2018-м

    Источник: Telegram

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    16.10.2018 01:06
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 16 октября 2018, 18:45

      Какой же Уткин провокатор! Про ЧАСЫ специально для Уткина: не 10, а 11 минут одиннадцатого на всех рекламах крупнейших мировых брендах, потому что 11 - это число масонов и это скрытый знак принадлежности к "мировому правительству". Умничает про какую-то улыбку, не понимая о чём речь.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 октября 2018, 16:38

      Канделаки призовет простить???
      Только этого ей и НЕ ХВАТАЛО!
      Зачем ей ПОЗОРИТЬСЯ с остальными известными отмазочниками и снисходителями, для которых подозреваемые стали уголовными АВТОРИТЕТАМИ!

      И Мамаев и Кокорин представляют БОЛЬШУЮ опасность для общества и следствия!
      Отменять срок ареста категорически НЕЛЬЗЯ!
      Они должны быть под арестом 2 месяца на период предварительного следствия.
      А там дело передадут в суд и суд вынесет им суровый приговор!
      Мамаев и Кокорин ПРИЧАСТНЫ к совершению деяний подпадающих под признаки хулиганства ч.2 ст 213 УК РФ!

      "Известные", горе-защитнички, разных мастей и окрасов, выступают фальшивыми адвокатами ДЬЯВОЛОВ во плоти, совершивших особо тяжкое преступление.

      Это говорит только о том, что они и им подобные, полностью СОЛИДАРНЫ с криминалом этих подозреваемых и оправдывают его, а на потерпевших им просто и НАГЛО НАПЛЕВАТЬ!
      Они их за людей не считают.
      Кокорин и Мамаев для них - КРИМИНАЛЬНЫЕ авторитеты, которых надо оправдать за их ЗВЕРСТВА, поблагодарить за варварство и даже наградить за криминальные "подвиги".
      Вот до чего эти известные и прочие докатились со своей фальшивой "ИЗВЕСТНОСТЬЮ", снисходительством и потоканию подозреваемым.
      Они только ОПОЗОРИЛИ себя и свою известность, оправдывая криминальные ВЫХОДКИ подозреваемых Кокорина, Мамаева и подельники!

      Ненависти к подозреваемым НЕТ и быть не может!
      Речь идёт об УГОЛОВНОЙ ответственности и правовой оценке подозреваемых и их совершённому правонарушению.
      Категорически ЗА ТО, чтобы Кокорина и Мамаева посадили в тюрьму!
      Они совершили деяние подпадающее под признаки преступления - хулиганства по ч.2 ст. 213 УК РФ!
      По этой статье им грозит лишение свободы на срок до 7-ми лет с отбыванием в колонии строгого режима.
      Это и будет им награда за КРИМИНАЛ!

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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 16 октября 2018, 16:22

      И Уткина она простит, и пригласит на свой канал...

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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 16 октября 2018, 13:21

      Ну а ты лишний раз по злорадствуешь! Правильно, независимым тоже надо аудиторию формировать, и это хороший случай.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 октября 2018, 11:28

      А кого Канделаки призовёт простить КиМ?? Тех, кому они рожу набили??? Тогда зачем по телеграм-посту? Пришла бы к пострадавшим и призвала бы простить КиМ.
      Ведь, по-сути, они виноваты только перед пострадавшими, так пусть их и прощают пострадавшие.

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      Рейтинг: +14

      нил кадимович 16 октября 2018, 11:13

      странный у нас народ - с какими то шорами на глазах!
      Уткин независимый журналюга - ни под кого не стелется и не ведется. пора уже понять. Я не адвокат и не защитник, ни болела и ни фанат... Он мне не друг не брат и не сват, но его причислил бы к офтальмологу, который периодически прописывает всем капли от рези в глазах, которая у многих возникает от чересчур яркого света своих "гениальных" и" вечно подающих надежд, талантов" талантов, без главного органа в голове.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 16 октября 2018, 11:12

      Нечего там прощать,нужно делать всё по закону.Выписать штраф ,оплатить ущерб пострадавшим ,ареста по этой статье закон не предусматривает.

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      Рейтинг: +1440

      balam 16 октября 2018, 11:10

      у жиробаса обострение

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > balam 16 октября 2018, 11:13

      Мстит Канделаки,она же его выгнала с Матч-ТВ.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 октября 2018, 10:51

      У ребят еще один адвокат появился....

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      Рейтинг: +1052

      mig28 16 октября 2018, 09:51

      ещё бы...канал её откуда деньги получает?)))

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