Уткин: «Канделаки призовет простить Кокорина и Мамаева»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин анонсировал обращение генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Утром, основательно выспавшись и проделав все споспешествующие ритуалы, посмотрите на часы и заметьте время. Если вы человек умеренно праздный или любящий футбол, а значит, засидевшийся накануне допоздна, слушая на «Эхе Москвы» мой «Футбольный Клуб», на часах будет часов 10.

Пусть чуть больше: 10 минут 11-гого. Это время всегда показывают стрелки на рекламе часов. Так всегда, потому что на улыбку похоже.

В течение суток после этого в свет выйдет телеграм-пост Тины Канделаки, который призовет к прощению Павла Мамаева и Александра Кокорина. Призовет милость к падшим.

Тина не останется в одиночестве по этому вопросу. Рэди-стэди-го!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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