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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин назвал Кокорина, Мамаева и Глушакова «лохами с деньгами»

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением об уголовном скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также разводе Дениса Глушакова.

    «Что роднит Мамаева, Кокорина и Глушакова? Ни у кого из них нет агента, юридического представителя.

    Вы скажете, что я лоббирую интересы агентов. Да нет, я говорю о том, что когда у людей все хорошо, они начинают думать, что им совершенно незачем содержать квалифицированного помощника, адвоката на постоянной основе.

    Папа Кокорина может быть его агентом, только если у него уже заключен огромный контракт с «Зенитом» и по-другому его интересы представлять никак не нужно. Папа Мамаева не может быть никем, посмотрите что он несет, но тем не менее он агент своего сына.

    У Глушакова вообще нет никого, кто мог быть дать ему хоть какой-то квалифицированный совет. Он еще месяц назад был известен как капитан «Спартака», а сейчас Глушаков известен как капитан, переведенный в дубль, как муж, разводящийся со своей женой, забравший у нее все драгоценности сумки, которые он ей дарил. Он их собирается дарить другим подругам, сдать в комиссионку, расплавить, вставить в зубы?

    Знаете, есть такое выражение «обезьяна с гранатой». А есть еще обезьяннее – «лох с деньгами». Все красиво и все хорошо, кубики на прессе, но, боже мой, какик же они в конце концов лохи.

    И это ведь только трое, которые оказались на поверхности нашего внимания», – сказал Уткин.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы российских футболистов в 2018-м

    Источник: YouTube

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    16.10.2018 00:26
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 16 октября 2018, 17:11

      Раньще были новые русские которым было все дозволено.. а сейчас времена изменились и щас в героях не новые русские и жирные журналюги а недофутболеры

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy 16 октября 2018, 14:00

      Смотря на Уткина и его выдающиеся способности,можно дать ему совет-ввзгляни в зеркало,в кошелек и вспомни хоть одно достижение в спорте из своей биографии......

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 12:35

      Здесь с ним можно согласится.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 октября 2018, 12:11

      А Уткин - лох без денег! И граната у него из жидкого стула.

      0
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 октября 2018, 11:32

      Прав. Жестко, но ведь по делу.

      4
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      Рейтинг: +14

      нил кадимович 16 октября 2018, 11:14

      странный у нас народ - с какими то шорами на глазах!
      Уткин независимый журналюга - ни под кого не стелется и не ведется. пора уже понять. Я не адвокат и не защитник, ни болела и ни фанат... Он мне не друг не брат и не сват, но его причислил бы к офтальмологу, который периодически прописывает всем капли от рези в глазах, которая у многих возникает от чересчур яркого света своих "гениальных" и" вечно подающих надежд, талантов" талантов, без главного органа в голове.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 октября 2018, 10:54

      а вася - лох без денег))))

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 16 октября 2018, 10:27

      утя вася.ты уже никому не интересен

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 октября 2018, 09:04

      В.Уткин, что ты все о себе и о себе?

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 16 октября 2018, 08:31

      этим лохам сейчас не до жиру

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