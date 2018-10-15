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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Р-Спорт»: «Опьянение не повлияет на наказине Кокорина и Мамаева»

    Редакция «Р-Спорт» сообщила уголовного дела в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «У футболистов взяли анализ крови для экспертизы, но по данной статье («Хулиганство») факт алкогольного или иного опьянения не является отягчающим обстоятельством», – сообщил источник в правоохранительных органах.

    Напомним, 8-го октября игроки «Зенита» и «Краснодара» были задержаны за участие в драках с чиновником Минпромторга Денисом Паком и Виталием Соловчуком, водителем ведущей «Первого Канала» Ольги Ушаковой.

    Ранее мать Кокорина Светлана дала комментарий о поведении сына после задержании.

    Источник: Р-Спорт

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    15.10.2018 22:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +600

      polozovs 15 октября 2018, 23:58

      текст писал пьяный редактор

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал 15 октября 2018, 23:51

      Хреновый источник. Повнимательней пусть почитает.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 октября 2018, 23:20

      Что за опечатки, гастарбайтеры что ли редакторы??? Наказине....

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 октября 2018, 23:14

      Новость - очередное говно, не имеющее отношения к футболу, так ещё и опечаткой!

      2
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