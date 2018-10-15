«Р-Спорт»: «Опьянение не повлияет на наказине Кокорина и Мамаева»

Редакция «Р-Спорт» сообщила уголовного дела в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«У футболистов взяли анализ крови для экспертизы, но по данной статье («Хулиганство») факт алкогольного или иного опьянения не является отягчающим обстоятельством», – сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, 8-го октября игроки «Зенита» и «Краснодара» были задержаны за участие в драках с чиновником Минпромторга Денисом Паком и Виталием Соловчуком, водителем ведущей «Первого Канала» Ольги Ушаковой.

Ранее мать Кокорина Светлана дала комментарий о поведении сына после задержании.