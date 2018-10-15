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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мать Кокорина: «Саша черный. У него ввалилилсь скулы, он убит. У него трясутся губы»

    Светлана Кокорина, мать задержанного форварда «Зенита» Александра, рассказала о состоянии сына в СИЗО.

    12-го октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были помещены в изолятор до 8-го декабря в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство».

    «Он убит, он убит. Я видела его на оглашении, когда ему назначали эти два месяца.

    Он черный. У него ввалились скулы, он убит. У него трясутся губы.

    [во время суда] Я досидела до перерыва, но больше не смогла на это смотреть, ушла на улицу. Это ужасно.

    Допускают журналистов. Они лезут прямо к нему. Это похоже на растерзание. Ему очень плохо, очень плохо. Это не его состояние, – сказала Кокорина в эфире телеканала «Россия».

    Ранее Кокорина рассказала, почему ее сын улыбался, когда полицейские надели ему наручники.

    Источник: Телеканал «Россия 1»

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    15.10.2018 21:29
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2738

      a_who 16 октября 2018, 18:33

      А чьё воспитание то ??? теперь вот жалко

      0
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      Рейтинг: +11

      Strange cat 16 октября 2018, 13:52

      Состояние похмелья, само собой... Клиническая картина ясна.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 16 октября 2018, 13:04

      Саша убит! Саша расстроен, не в настроении. Да, блин, шампанского ему в камеру и ансамбль цыган с песнями и плясками. Веселиться он умеет, не один раз видели.

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 12:04

      Конечно настроение у Кокорина сейчас не из приятных. Но что поделаешь ,правосудие требует этого.

      2
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      Рейтинг: +13

      Смарагд 16 октября 2018, 11:16

      А какое его состояние? Ручонками махать? А теперь ссыт.

      3
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      Рейтинг: +12

      Volocha 16 октября 2018, 09:45

      Зато, каким бесстрашным орлом был, когда толпой одного мутузили.

      2
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      Рейтинг: +11

      Покрышкин 16 октября 2018, 09:34

      Проклятые Паки и водилы! Оклеветали гордость российского футбола! И сами себя стульями избили! И видео подделали! А водитель носом исклевал всех! И кровью забрызгал! Это их нужно посадить!

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 октября 2018, 07:15

      За три дня на киче. Да не поверю.

      1
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      Рейтинг: +42

      1986Александр 16 октября 2018, 04:25

      Вся страна ждала когда Кокорин - светлое будущее российского футбола выстрелит, дождались, тока не совсем на футболе, а иначе быть не могло при той идиотской, не рациональной системе которую выстроили Мутко и еже с ним чиновники... Рыба гниет с головы

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 октября 2018, 03:41

      С неба звёздочка упала
      Долбанула прямо в зад
      С кичи мать сыночка ждала
      Он почти как депутат

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