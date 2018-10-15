Мать Кокорина: «Саша черный. У него ввалилилсь скулы, он убит. У него трясутся губы»

Светлана Кокорина, мать задержанного форварда «Зенита» Александра, рассказала о состоянии сына в СИЗО.

12-го октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были помещены в изолятор до 8-го декабря в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство».

«Он убит, он убит. Я видела его на оглашении, когда ему назначали эти два месяца.

Он черный. У него ввалились скулы, он убит. У него трясутся губы.

[во время суда] Я досидела до перерыва, но больше не смогла на это смотреть, ушла на улицу. Это ужасно.

Допускают журналистов. Они лезут прямо к нему. Это похоже на растерзание. Ему очень плохо, очень плохо. Это не его состояние, – сказала Кокорина в эфире телеканала «Россия».

Ранее Кокорина рассказала, почему ее сын улыбался, когда полицейские надели ему наручники.