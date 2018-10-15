Лаказетт: «В Англии болельщики смотрят футбол, а не поддерживают команду»

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт поделился мнением об английских болельщиках.

«Я скучаю по Лиге 1. В Англии болельщики в основном смотрят футбол, а не поддерживают свою команду. В этом отношении атмосфера на стадионах во Франции куда лучше», – цитирует 27-летнего форварда Le Progrès.

Лаказетт пополнил состав «канониров» в июле 2017 года, перейдя из «Лиона» за 53 миллиона евро. В текущем сезоне он забил пять голов и отдал три результативные передачи в 10-ти встречах.

Единственный трофей футболиста в лондонском клубе – Суперкубок-2017.