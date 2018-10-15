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    Какой вы футболист?

    Лаказетт: «В Англии болельщики смотрят футбол, а не поддерживают команду»

    Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт поделился мнением об английских болельщиках.

    «Я скучаю по Лиге 1. В Англии болельщики в основном смотрят футбол, а не поддерживают свою команду. В этом отношении атмосфера на стадионах во Франции куда лучше», – цитирует 27-летнего форварда Le Progrès.

    Лаказетт пополнил состав «канониров» в июле 2017 года, перейдя из «Лиона» за 53 миллиона евро. В текущем сезоне он забил пять голов и отдал три результативные передачи в 10-ти встречах.

    Единственный трофей футболиста в лондонском клубе – Суперкубок-2017.

    Источник: Le Progrès

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    15.10.2018 22:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      WarGAleX 15 октября 2018, 23:39

      После таких слов английские ребята могут и не возлюбить его.

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