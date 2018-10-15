«Мутко против»: «Адвокат Мамаева лжет. Максимальный ежемесячный штраф за пропуск тренировок игроком – 15 тысяч»

По информации телеграм-канала «Мутко против», адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов солгал о сумме штрафа, которую его клиенту придется заплатить клубу за пропуск тренировок. Ранее он попросил суд освободить хавбека из-под стражи, заявив, что сумма штрафа превышает годовую зарплату хавбека.

«Павел Мамаев зарабатывает в «Краснодаре» 230 тысяч долларов в месяц. За пропуск каждой тренировки Павла могут оштрафовать на 10 тысяч долларов.

Но это ещe не всe: футболист предусмотрительно прописал в договоре с клубом, что максимальный ежемесячный штраф – 15 000 тысяч долларов. То есть сколько бы тренировок игрок не пропустил, больше денег с него снять не могут. И адвокат не мог об этом не знать», – сообщает «Мутко против».

В четверг Мамаев был арестован на срок до 8 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

Их арестовали. И это не конец