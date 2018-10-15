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    Какой вы футболист?

    «Мутко против»: «Адвокат Мамаева лжет. Максимальный ежемесячный штраф за пропуск тренировок игроком – 15 тысяч»

    По информации телеграм-канала «Мутко против», адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов солгал о сумме штрафа, которую его клиенту придется заплатить клубу за пропуск тренировок. Ранее он попросил суд освободить хавбека из-под стражи, заявив, что сумма штрафа превышает годовую зарплату хавбека.

    «Павел Мамаев зарабатывает в «Краснодаре» 230 тысяч долларов в месяц. За пропуск каждой тренировки Павла могут оштрафовать на 10 тысяч долларов.

    Но это ещe не всe: футболист предусмотрительно прописал в договоре с клубом, что максимальный ежемесячный штраф – 15 000 тысяч долларов. То есть сколько бы тренировок игрок не пропустил, больше денег с него снять не могут. И адвокат не мог об этом не знать», – сообщает «Мутко против».

    В четверг Мамаев был арестован на срок до 8 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    15.10.2018 18:24
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 октября 2018, 17:19

      230 000 бакинских.
      Спасибо Мутко за лимит на легионеров. Паспорта в цене.

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      Рейтинг: +808

      dimmmka 15 октября 2018, 21:41

      То есть если кого то арестовали, то можно подать апелляцию что б человек в деньгах не терял? Оригинально

      2
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      Рейтинг: +67523

      portero 15 октября 2018, 20:32

      муДко тоже лжет, всегда

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 октября 2018, 20:05

      Стала известна сумма штрафа???
      Надо ШТРАФОВАТЬ безбожно и на всю катушку, чтоб знали, как ПЬЯНСТВОВАТЬ и **********!
      За каждый день неявки на тренировку.
      За два месяца набежит АСТРОНОМИЧЕСКАЯ сумма, которую он будет выплачивать всю свою жизнь!!!
      Только ТАК!!!

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      Рейтинг: +161

      sky-pa > amazonaws 15 октября 2018, 23:06

      Внимательнее читайте публикацию - не более 15 тыс. за месяц. 2 месяца СИЗО - 30 тыс...

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 15 октября 2018, 19:44

      Мутко читает контракты? Адвокат должен говорить правду?
      Мутко не должен читать контракты! Адвокат должен вытащить подзащитного! Говоря только правду, его семья будет голодать ибо он будет безработный правдоруб.

      2
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      Рейтинг: +407

      orlovcar > Retiremen_VMF 15 октября 2018, 19:52

      за дачу заведомо ложных показаний, за подтасовки и подделки доказательств предусматривается уголовное наказание. адвокат обязан защищать своего подзащитного в рамках правового поля.

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      Рейтинг: +55

      WarGAleX > orlovcar 15 октября 2018, 23:48

      Слукавив о зарплате, штрафах, семейном положении и прочем адвокат не подлежит уголовной ответсвенности. Вы сами написали про «фальсификацию доказательств». В этих словах нет ни слова про доказательства.

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      Рейтинг: +102

      CooL1 15 октября 2018, 19:41

      Нифига можно ваще не ходить никуда и ещё в плюсе останешься....красавчек

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 19:38

      На всем стараются срубить бабло.

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 15 октября 2018, 19:11

      павлик пятилетку оттянет и ещё в наваре будет...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2018, 18:47

      Пусть Пак эти деньги вернет невинно пострадавшему в результате его провокации.

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > prezent2017 15 октября 2018, 19:12

      Вполне может так стать по нынешним временам. Вот в Иркутску Росгвардия напала на беременную, электрошокер, удары по телу и т.д., а теперь в этом ведомстве сообщают, что против нее же дело и возбуждают за нападение на "гвардейца" (прости господи).

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      Рейтинг: +833

      Sola > Blossiya 15 октября 2018, 19:24

      Хрена себе! Твари!

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      Рейтинг: +55

      WarGAleX > Sola 15 октября 2018, 23:52

      Вы делаете выводы не зная даже небольшой части обстоятельств? Это глупо. А если эта беременная женщина была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и набросилась на них с ножом?
      Не стоит делать выводы, не зная всех обстоятельств. Не нравоучение, а небольшой жизненный совет.

      -1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > WarGAleX 16 октября 2018, 17:02

      Эта беременная пришла в магазин за люстрой. Вкрутив лампочку, чтобы посмотреть какой цоколь нужен, рассчиталась за люстру, а лампочка там осталась. Она была готова заплатить за лампочку, но нет. Требовали от нее взятку, иначе грозились вызвать полицию. Она отказалась. В итоге Росгвардия избила ее. Видео по всему интернету.

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      Рейтинг: +733

      xrrrx 15 октября 2018, 18:27

      вот жеж *****! другого слова нет! лиж бы свою жопу отмазать! какое тут расскаяние?? нужно по максимуму обоим давать!

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