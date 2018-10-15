Адвокат Мамаева попросил суд разрешить игроку тренироваться с «Краснодаром». Штраф за пропуск занятий превышает годовую зарплату игрока

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что попросил суд освободить футболиста его из-под стражи, чтобы он мог посещать тренировки команды.

«В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в «Краснодаре», а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре», – сказал Бушманов.

По словам адвоката, согласно контракту футболиста, штраф за пропуск тренировок превышает его годовую зарплату. Он напомнил, что у хавбека есть жена и двое детей.

В понедельник, 8 октября, Мамаев нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

После данного инцидента в «Краснодаре» заявили, что намерены расторгнуть соглашение с Мамаевым.

Их арестовали. И это не конец