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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Мамаева попросил суд разрешить игроку тренироваться с «Краснодаром». Штраф за пропуск занятий превышает годовую зарплату игрока

    Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что попросил суд освободить футболиста его из-под стражи, чтобы он мог посещать тренировки команды.

    «В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в «Краснодаре», а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре», – сказал Бушманов.

    По словам адвоката, согласно контракту футболиста, штраф за пропуск тренировок превышает его годовую зарплату. Он напомнил, что у хавбека есть жена и двое детей.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    После данного инцидента в «Краснодаре» заявили, что намерены расторгнуть соглашение с Мамаевым.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Р-Спорт

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    15.10.2018 17:08
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 октября 2018, 20:42

      Если руководство Краснодара не в курсе, что Мамай в Бутырке сидит, то надзиратель ему справку напишет потом, что была уважительная причина по которой Мамай пропустил тренировки..
      а вообще, приколист этот адвокат... это всё равно, если бы Чикатило, например, возмущался, что его "с работы уволят", пока тут его судят...

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 15 октября 2018, 19:38

      Просить можно все, что угодно, язык без костей. Суд потребует доказательств, которые адвокат не представит. Надо гнать в три шеи таких адвокатов!

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      Рейтинг: +288

      Cнег 15 октября 2018, 19:05

      Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что попросил суд отсидеть Мамаеву... до 8 декабря ЗАОЧНО! Учатся же люди заочно, почему посидеть нельзя?

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 октября 2018, 18:57

      А причём тут квартира??? Пусть отбывает срок на стадионе, и спит в раздевалке. Под присмотром. Не. С такими адвокатами ума у ребят не прибавится

      0
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      Рейтинг: +14

      Динозаавр 15 октября 2018, 18:21

      ..зло должно быть наказано.....об этом знали наши предки....!!!

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 октября 2018, 18:04

      Хотите сказать что сможете соблюсти все условия содержания бутырка=квартира в Краснодаре?
      И что он мыться будет 1 раз в неделю ? Кто будет следить за соблюдением всех правил ?

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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 15 октября 2018, 17:58

      Во как...Похоже что сериал только начинается

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 октября 2018, 17:52

      Да отпускайте их уже...один фиг ничего им не будет, раз уже сам Путин ордена избитым чиновникам вручает. У нас вошло в привычку вручать ордена, если что-то плохое случилось.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 октября 2018, 17:32

      так раньше надо было думать

      3
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 15 октября 2018, 17:22

      Ну вообще-то арест по закону - уважительная причина для прогула. Штрафовать за это не имеют права

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Torvald64 15 октября 2018, 17:26

      Это когда арест вошел в список уважительных причин????

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Torvald64 15 октября 2018, 17:33

      Если его суд оправдает по итогу, то арест будет уважительной причиной. Если же его признают виновным, то и ответственность за попадание в «Бутырку» тоже будет лежать на нём.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > пряник929 15 октября 2018, 18:21

      Погугли судебную практику на эту тему.

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