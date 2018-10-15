Адвокат Мамаева попросил суд разрешить игроку тренироваться с «Краснодаром». Штраф за пропуск занятий превышает годовую зарплату игрока

Если руководство Краснодара не в курсе, что Мамай в Бутырке сидит, то надзиратель ему справку напишет потом, что была уважительная причина по которой Мамай пропустил тренировки..
а вообще, приколист этот адвокат... это всё равно, если бы Чикатило, например, возмущался, что его "с работы уволят", пока тут его судят...
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что попросил суд освободить футболиста его из-под стражи, чтобы он мог посещать тренировки команды.
«В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в «Краснодаре», а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре», – сказал Бушманов.
По словам адвоката, согласно контракту футболиста, штраф за пропуск тренировок превышает его годовую зарплату. Он напомнил, что у хавбека есть жена и двое детей.
В понедельник, 8 октября, Мамаев нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.
В четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).
После данного инцидента в «Краснодаре» заявили, что намерены расторгнуть соглашение с Мамаевым.