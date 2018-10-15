Московский бар выпустил пиво в честь Промеса

Московское заведение Beer & Beard Bar выпустило собственное пиво, посвященное бывшему полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

Молочный стаут [тeмный элевый сорт пива, приготовленный с использованием жжeного солода, получаемого путeм прожарки ячменного зерна, с добавлением карамельного солода] с изображением голландца на этикете называется Promestout.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Этим летом он перешел в «Севилью».