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    Какой вы футболист?

    Московский бар выпустил пиво в честь Промеса

    Московское заведение Beer & Beard Bar выпустило собственное пиво, посвященное бывшему полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

    Молочный стаут [тeмный элевый сорт пива, приготовленный с использованием жжeного солода, получаемого путeм прожарки ячменного зерна, с добавлением карамельного солода] с изображением голландца на этикете называется Promestout.

    Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Этим летом он перешел в «Севилью».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Beer & Beard Bar

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    15.10.2018 17:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 16 октября 2018, 06:17

      Теперь выпускайте тюремную баланду " КОКОША и МАМОША"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 19:21

      Эта затея Промесу понравится.

      6
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 15 октября 2018, 19:18

      Думается мне, что именно это пивко и употребляли Кокоша с Массовым, иначе откуда такой прилив энергии!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      polozovs 15 октября 2018, 18:22

      а он не против ?

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 октября 2018, 18:02

      А мы ещё над кетчупом Анкл Бенс смеялись.
      Вон, самого Промеса сконструировали.

      2
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 15 октября 2018, 17:51

      Чёт позновато.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 15 октября 2018, 17:44

      Темный сорт, ясно.

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