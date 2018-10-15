Гвардиола – о Месси и Роналду: «Мы живем в эпоху двух феноменов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал феноменальными футболистами нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Лео – свирепое животное, которому нравится конкурировать. Это помогает другим быть конкурентоспособными. Он ненавидит проигрывать и играет, словно ребенок. В больших матчах, если команда помогает ему, он способен изменить игру.

Вместе с Месси и Криштиану мы жили и живем в эпоху двух феноменов.

Они провели 10 лет, забивая по 50 голов в сезон. Это невероятно. Это не один год, это год за годом. Все больше и больше», – сказал Гвардиола.