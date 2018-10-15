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    Какой вы футболист?

    Гвардиола – о Месси и Роналду: «Мы живем в эпоху двух феноменов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал феноменальными футболистами нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Лео – свирепое животное, которому нравится конкурировать. Это помогает другим быть конкурентоспособными. Он ненавидит проигрывать и играет, словно ребенок. В больших матчах, если команда помогает ему, он способен изменить игру.

    Вместе с Месси и Криштиану мы жили и живем в эпоху двух феноменов.

    Они провели 10 лет, забивая по 50 голов в сезон. Это невероятно. Это не один год, это год за годом. Все больше и больше», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal

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    15.10.2018 15:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 16 октября 2018, 10:01

      пеп дело говорит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 октября 2018, 17:54

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 15 октября 2018, 16:14

      Это точно, а Гвардиола - третий феномен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100912

      zigbert > Yev 15 октября 2018, 16:46

      Снял с языка.

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