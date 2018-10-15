«Арсенал» и «ПСЖ» хотят купить полузащитника «Атлетико» Томаса

«Арсенал» хочет заполучить полузащитника «Атлетико» Томаса в зимнее трансферное окно.

Сумма отступных за 25-летнего футболиста составляет 50 миллионов евро.

На ганца также претендует «ПСЖ». Главный тренер парижан Томас Тухель призвал руководство клуба рассмотреть вариант с приобретением игрока я январе.

Сам Томас, которого высоко ценит тренер «Атлетико» Диего Симеоне, попросил мадридцев рассмотреть любое поступившее по нему предложение.

В нынешнем сезоне хавбек провел девять матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.