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    «Арсенал» и «ПСЖ» хотят купить полузащитника «Атлетико» Томаса

    «Арсенал» хочет заполучить полузащитника «Атлетико» Томаса в зимнее трансферное окно.

    Сумма отступных за 25-летнего футболиста составляет 50 миллионов евро.

    На ганца также претендует «ПСЖ». Главный тренер парижан Томас Тухель призвал руководство клуба рассмотреть вариант с приобретением игрока я январе.

    Сам Томас, которого высоко ценит тренер «Атлетико» Диего Симеоне, попросил мадридцев рассмотреть любое поступившее по нему предложение.

    В нынешнем сезоне хавбек провел девять матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

    Источник: Tribalfootball

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    15.10.2018 13:29
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