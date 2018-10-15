Геркус: «Поздравляем Гилерме с сотым матчем без пропущенных мячей. Фантастический результат»

Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил игроков своего клуба в прошедших матчах Лиги наций.

«Поздравляем сборную с великолепной победой! Подкупает уверенность, с которой действуют наши футболисты. Пусть и дальше сборная России продолжает радовать своих соотечественников.

Три игры, семь очков, лидерство в группе. И конечно же, поздравляем нашего Гилерме с сотым матчем без пропущенных мячей. Фантастический результат голкипера и, как следствие, членство в элитном Клубе Льва Яшина.

PS: Отдельно отмечаем нашего Эдера, который воспользовался своим шансом и забил сегодня красивый гол в ворота сборной Шотландии!» – написал Геркус в инстаграме.