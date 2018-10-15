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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Геркус: «Поздравляем Гилерме с сотым матчем без пропущенных мячей. Фантастический результат»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил игроков своего клуба в прошедших матчах Лиги наций.

    «Поздравляем сборную с великолепной победой! Подкупает уверенность, с которой действуют наши футболисты. Пусть и дальше сборная России продолжает радовать своих соотечественников.

    Три игры, семь очков, лидерство в группе. И конечно же, поздравляем нашего Гилерме с сотым матчем без пропущенных мячей. Фантастический результат голкипера и, как следствие, членство в элитном Клубе Льва Яшина.

    PS: Отдельно отмечаем нашего Эдера, который воспользовался своим шансом и забил сегодня красивый гол в ворота сборной Шотландии!» – написал Геркус в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    15.10.2018 10:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 15 октября 2018, 11:24

      ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЛОЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 15 октября 2018, 11:04

      Это нормально для бразиловского вратаря...

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 15 октября 2018, 10:46

      Хорошо отыграл! У России никогда не было проблем с вратарями (Филимонов не в счет) :)

      -2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Дима Цэ 15 октября 2018, 11:02

      Филимонов тоже был хорошим кипером. Но запомнили его, увы, по одному-единственному косяку.

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