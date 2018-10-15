Президент ФНЛ – о Башкирове и Тигиеве: «Меня переполняет невероятное чувство стыда»

Президент ФНЛ, член исполкома РФС Игорь Ефремов прокомментировал недавние скандалы, связанные с футболистами. Последним из таких стало задержание игроков «Крыльев Советов» Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за езду на автомобиле в нетрезвом виде.

«Меня переполняет невероятное чувство стыда. Это связано не c конкретными поступками футболистов, а с тем, что такие ситуации вообще происходят и профессиональные спортсмены оказываются в них замешаны.

Честно, я нахожусь просто в шоке. Никогда не мог представить, что такое возможно в 2018 году в нашей стране.

Сейчас нет смысла думать, что с ними будет со спортивной точки зрения. На данный момент непонятно, как вообще сложится их дальнейшая судьба. В остальном разберутся правоохранительные органы», – сказал Ефремов.

Их арестовали. И это не конец