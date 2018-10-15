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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент ФНЛ – о Башкирове и Тигиеве: «Меня переполняет невероятное чувство стыда»

    Президент ФНЛ, член исполкома РФС Игорь Ефремов прокомментировал недавние скандалы, связанные с футболистами. Последним из таких стало задержание игроков «Крыльев Советов» Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за езду на автомобиле в нетрезвом виде.

    «Меня переполняет невероятное чувство стыда. Это связано не c конкретными поступками футболистов, а с тем, что такие ситуации вообще происходят и профессиональные спортсмены оказываются в них замешаны.

    Честно, я нахожусь просто в шоке. Никогда не мог представить, что такое возможно в 2018 году в нашей стране.

    Сейчас нет смысла думать, что с ними будет со спортивной точки зрения. На данный момент непонятно, как вообще сложится их дальнейшая судьба. В остальном разберутся правоохранительные органы», – сказал Ефремов.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «Известия»

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    15.10.2018 08:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 15 октября 2018, 11:25

      ПРЕЗИДЕНТ ФНЛ. ПОМОЙКА ЧЕРТОВА

      0
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 15 октября 2018, 10:17

      Игорёк, а то ты не знал, что футболисты тоже люди. На счет профессионализма я бы поспорил, поскольку наличие контракта на профессионализме не сказывается и ума не прибавляет.

      0
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      Рейтинг: +301

      23igkra 15 октября 2018, 09:58

      Вот как таких спортсменов можно называть профессиональными? Если только если через букву "А"

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 09:58

      Кто не дружит со спортивным режимом легко может познакомиться с общим режимом...

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 15 октября 2018, 10:14

      Получается, как же далеки представления президента ФНЛ о суровой действительности 2018 года...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 15 октября 2018, 10:20

      Он длительное время играл в разных командах в мини-футбол. Там были совсем другие доходы, тем более в 90-е годы. Такого размаха и загулов не было, бухали в своём кругу на базах и в номерах гостиниц. Хотя кто-то и по клубам и казино шлялся.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 15 октября 2018, 09:37

      Тигиев вроде в Спартак переходил или он сейчас в аренде

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2018, 09:27

      А ты туп причем. Они, вроде, в РПЛ играют.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 октября 2018, 09:01

      Да всех переполняет..
      Тазики уже меняем каждый час...((

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