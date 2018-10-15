Саутгейт: «Не понимаю, почему Премьер-лига стартовала так рано»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил ранний старт в английской Премьер-лиге, что сказалось не только на результатах команд, но и на травмах игроков.

«Сейчас игрокам не хватает свежести скорее с точки зрения психологии, чем физики. Не понимаю, почему Премьер-лига стартовала так рано. По этой причине клубы оказались в тяжелой ситуации. Хотя понимаю, что для тех, кто составлял такой календарь, ситуация была не менее сложной.

Команды начали сезон, не успев подойти к пику формы, поэтому мы видим такое количество травм», – рассказал Саутгейт.

Первый матч в Премьер-лиге прошел 10 августа, через 26 дней после финала ЧМ-2018.