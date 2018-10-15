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    Какой вы футболист?

    Нигматуллин – о вратарях: «Хорошо, что у России вообще есть из кого выбирать»

    Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил конкуренцию в национальной команде между вратарями Гилерме и Андреем Луневым.

    «В сборной играет тот вратарь, который лучше готов на сегодняшний день. Во время прошлого сбора две отличные встречи в воротах провел Лунев, теперь неплохо проявил себя Гилерме. Хорошо, что у России вообще есть из кого выбирать.

    На данный момент сложно сказать, кто может стать беспрекословным первым номером. Ведь тот же Акинфеев стал им не сразу, это всегда большой труд», – сказал Нигматуллин.

    Матч четвертого тура Лиги наций Россия – Турция завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: «Известия»

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    15.10.2018 07:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 15 октября 2018, 23:45

      Гилерме очень даже неплохо играет, можно на него ставку делать

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 13:53

      С вратарями у нас настолько все надежно что их могут заменить даже полевые игроки (Дзюба).

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 октября 2018, 08:51

      "Хорошо, что у России вообще есть из кого выбирать."(с)

      а так ,типа ,чё не включи...нечего слушать...
      ты один непробиваем..((как в воротах,так и в наушниках..

      2
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 15 октября 2018, 08:34

      Нигму как всегда бомбит))

      1
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 15 октября 2018, 08:06

      Еще есть крутые вратари у нас

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 октября 2018, 07:49

      В России есть из кого выбирать , а стоит бразилец .....

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      Рейтинг: +93

      Топс7 15 октября 2018, 07:45

      Хорошо, что Гилерме на ноль два матча отыграл

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