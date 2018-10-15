Нигматуллин – о вратарях: «Хорошо, что у России вообще есть из кого выбирать»

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил конкуренцию в национальной команде между вратарями Гилерме и Андреем Луневым.

«В сборной играет тот вратарь, который лучше готов на сегодняшний день. Во время прошлого сбора две отличные встречи в воротах провел Лунев, теперь неплохо проявил себя Гилерме. Хорошо, что у России вообще есть из кого выбирать.

На данный момент сложно сказать, кто может стать беспрекословным первым номером. Ведь тот же Акинфеев стал им не сразу, это всегда большой труд», – сказал Нигматуллин.

Матч четвертого тура Лиги наций Россия – Турция завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует