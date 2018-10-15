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    Шевченко: «С Чехией будем играть на победу. И они – тоже»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ждет сложного матча с командой Чехии в рамках Лиги наций.

    Матч четвертого тура Лиги наций Украина – Чехия состоится во вторник, 16 октября, в 21:45 по московскому времени.

    – Победа чехов над Словакией – хороший для нас результат?

    – Эта победа ровным счетом ничего не поменяла. Я уже не раз говорил, что идея проведения Лиги наций как раз и подразумевает соперничество равных по силе команд, поэтому нас ждет непростая игра. В этом скоротечном турнире важен каждый матч.

    – Чтобы занять первое место в группе, нам достаточно сыграть во вторник вничью. Это может как-то отразиться на общей стратегии на поединок?

    – Мы играем дома, при своих болельщиках, и это о многом говорит. Совершенно очевидно, что и чехи будут играть только на победу. Еще раз подчеркну: нас ждет сложный матч.

    Источник: «Команда №1»

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    15.10.2018 07:18
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