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    Какой вы футболист?

    Польша – первая команда в истории Лиги наций, вылетевшая из дивизиона А

    Накануне состоялся матч четвертого тура Лиги наций, в котором встречались сборные Польши и Италии. Игра завершилась со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник Кристиано Бираги на 92-й минуте.

    Польша после этого поражения потеряла все шансы подняться в турнирной таблице выше последнего места в группе. У поляков на счету одно очко, у итальянцев – 4, у португальцев – 6. По результатам личных встреч Польша не сможет обойти Италию.

    Польская команда стала первой в истории Лиги наций, вылетевшей в дивизион ниже. Сезон-2020/21 команда начнет в лиге В.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2018 07:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 октября 2018, 07:11

      Ну о вылете пшеков точно горевать не буду.
      На что наиграли, то и получили.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 15 октября 2018, 10:59

      как теперь им пережить такое?

      2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 15 октября 2018, 10:03

      От этого не горечё ни холодно

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 15 октября 2018, 09:51

      Они туда случайно попали. Несовершенство системы подсчёта рейтинга.

      3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 октября 2018, 09:49

      я не думаю что там кто то сильно огорчился....там же какую то теорию задвигают типа чем ниже сборная,грубо говоря,середняк во всех этих чудо таблицах - рейтингах тем ей проще на Евро отобраться....

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 15 октября 2018, 08:14

      ненавижу решающие голы после 80-85 минуты встречи ну или после 115

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 15 октября 2018, 07:35

      там им и место... в лиге В...

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 октября 2018, 07:20

      Правильно,ее место займет сборная России...

      4
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