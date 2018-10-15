Польша – первая команда в истории Лиги наций, вылетевшая из дивизиона А

Накануне состоялся матч четвертого тура Лиги наций, в котором встречались сборные Польши и Италии. Игра завершилась со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник Кристиано Бираги на 92-й минуте.

Польша после этого поражения потеряла все шансы подняться в турнирной таблице выше последнего места в группе. У поляков на счету одно очко, у итальянцев – 4, у португальцев – 6. По результатам личных встреч Польша не сможет обойти Италию.

Польская команда стала первой в истории Лиги наций, вылетевшей в дивизион ниже. Сезон-2020/21 команда начнет в лиге В.