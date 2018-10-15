Манчини: «Было бы несправедливо, если бы игра с Польшей закончилась со счетом 0:0»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает заслуженной победу своей команды в матче четвертого тура Лиги наций над Польшей на выезде.

«Наша команда доминировала в этом матче, мы должны были забивать раньше. Думаю, было бы очень несправедливо, если бы игра так и закончилась со счетом 0:0.

Все наши футболисты старались, играли на максимуме. Это замечательная победа. Мы показали, что можем прогрессировать, но для этого нужно спокойствие.

Это и есть футбол, когда ты можешь неожиданно забить в компенсированное время, но этот гол будет абсолютно заслуженным», – заявил Манчини.

Матч четвертого тура Лиги наций Польша – Италия завершился со счетом 0:1.