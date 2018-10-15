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    Какой вы футболист?

    Манчини: «Было бы несправедливо, если бы игра с Польшей закончилась со счетом 0:0»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает заслуженной победу своей команды в матче четвертого тура Лиги наций над Польшей на выезде.

    «Наша команда доминировала в этом матче, мы должны были забивать раньше. Думаю, было бы очень несправедливо, если бы игра так и закончилась со счетом 0:0.

    Все наши футболисты старались, играли на максимуме. Это замечательная победа. Мы показали, что можем прогрессировать, но для этого нужно спокойствие.

    Это и есть футбол, когда ты можешь неожиданно забить в компенсированное время, но этот гол будет абсолютно заслуженным», – заявил Манчини.

    Матч четвертого тура Лиги наций Польша – Италия завершился со счетом 0:1.

    Источник: Football Italia

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    15.10.2018 06:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 15 октября 2018, 11:01

      эх, где же сборная образца 2006 года?))

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 15 октября 2018, 10:27

      Днем ранее Манчини сказал, что рассматривает турнир как подготовку к Евро - 2020. Не понимаю - тогда откуда такие переживания за результат матча?

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 15 октября 2018, 09:59

      Полностью согласен с Манчини, на Италию впервые за много матчей приятно было посмотреть, в отличие от Польши...

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