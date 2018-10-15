Лев не будет уволен из сборной Германии как минимум до марта

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рискует покинуть свою должность в ближайшее время.

Руководство немецкого футбольного союза недовольно результатами команды, но пока не планирует увольнять Лева даже в случае поражения от Франции. Команды сыграют в ближайший вторник в рамках Лиги наций.

В союзе понимают, что у Лева было мало времени для подготовки к матчу с Голландией (0:3). Поэтому с выводами не торопятся – увольнять специалиста со своего поста не будут раньше марта.