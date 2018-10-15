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    Какой вы футболист?

    Лев не будет уволен из сборной Германии как минимум до марта

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рискует покинуть свою должность в ближайшее время.

    Руководство немецкого футбольного союза недовольно результатами команды, но пока не планирует увольнять Лева даже в случае поражения от Франции. Команды сыграют в ближайший вторник в рамках Лиги наций.

    В союзе понимают, что у Лева было мало времени для подготовки к матчу с Голландией (0:3). Поэтому с выводами не торопятся – увольнять специалиста со своего поста не будут раньше марта.

    Источник: Bild

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    15.10.2018 06:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 13:43

      Когда все идет хорошо и ситуация меняется в худшую сторону ,приходит время задуматься о причинах неудач.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 октября 2018, 07:22

      уволят его, короче. ещё один в расстрельном списке. пример сборной Испании показывает, что доверять тренерам работать дальше, после провала на крупном турнире, памятуя о давних успехах тренера - это не эффективно, бессмысленно. Да и вообще, сколько помню, 90% тренеров не пользуются своими вторыми шансами и доверием от руководства, если дела пошли серьёзно на спад, то лучше уже не будет, можно только хуже. Если бы уволили Лёва сразу после ЧМ, уверен, что Лигу наций начали бы более весело.

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