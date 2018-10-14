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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Директор «Крыльев Советов»: «Санкции к Тигиеву и Башкирову могут быть любыми, вплоть до расторжения контрактов»

    Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о задержании футболистов Евгения Башкирова и Георгия Тигиева.

    «Юристы должны определить степень вины и вынести свое решение. Я не начальник юридического отдела, поэтому какими именно будут санкции сказать не могу.

    С этим нужно разбираться отдельно. Санкции могут быть любыми, вплоть до расторжения контракта», – сказал Шляхтин.

    В ночь с 13 на 14 октября полиция в Самаре задержала полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башкирова за вождение в нетрезвом виде.

    Днем 14 октября полиция задержала полузащитника Георгия Тигиева. Его подозревают в употребление наркотиков.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    14.10.2018 19:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 15 октября 2018, 09:31

      Дурные примеры заразительны

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 октября 2018, 02:19

      Что-то футболеры Крыльев решили расслабиться. Наверно, Божович на тренировках загонял .

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 23:45

      Сразу вспоминаются проверки сборной России перед ЧМ2018 и ведь не нашли ни одного нарушения. В клубах же пущено все на самотек.

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 14 октября 2018, 21:05

      ну ладно вождение в нетрезвом виде, там уж зачем контракт расторгать то.. наркотики - дело другое..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 октября 2018, 20:02

      Вы ещё им предложите уменьшить дозу потребления... Удивляться не приходится, что у нас творится в футбольных клубах, когда там такие менеджеры-митрофанушки.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 14 октября 2018, 20:36

      К сожалению, это не только в футболе, там где большие деньги, это сплошь и рядом, актеры, музыканты и т.д. , просто одни слишком бедные, чтобы себе такое позволить, а другие слишком богатые, деньги девать некуда...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AHTUNGBOL 14 октября 2018, 21:39

      Согласен, но в основном в футболе и хоккее. В других игровых видах спорта меньше, бухают конечно, но понтов таких не кидают за редким исключением отдельных игроков. Деньги, узнаваемость, слава, покровительство делают своё пагубное дело.

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