Директор «Крыльев Советов»: «Санкции к Тигиеву и Башкирову могут быть любыми, вплоть до расторжения контрактов»

Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о задержании футболистов Евгения Башкирова и Георгия Тигиева.

«Юристы должны определить степень вины и вынести свое решение. Я не начальник юридического отдела, поэтому какими именно будут санкции сказать не могу.

С этим нужно разбираться отдельно. Санкции могут быть любыми, вплоть до расторжения контракта», – сказал Шляхтин.

В ночь с 13 на 14 октября полиция в Самаре задержала полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башкирова за вождение в нетрезвом виде.

Днем 14 октября полиция задержала полузащитника Георгия Тигиева. Его подозревают в употребление наркотиков.