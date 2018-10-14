Кейн: «В АПЛ я был вторым бомбардиром. Хотел бы забить больше за сборную»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о своей форме.

«Я не думаю, что я сбавил. После ЧМ было сложно без достаточного времени на отдых, но я думаю, что справился с этим. Я сохранил форму и остался здоровым.Это было моей главной целью на старте сезона. Теперь надо двигаться вперед.

Я сфокусирован на своей работе и на том, что должен делать. В АПЛ я был вторым в списке бомбардиров. Хотел бы забить больше за Англию», – сказал Кейн.

В текущем сезоне АПЛ Кейн сыграл в восьми матчах и забил пять голов.