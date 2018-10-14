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    Какой вы футболист?

    Директор «Крыльев Советов» Шикунов – о Тигиеве: «Скоро во всех клубах РПЛ проявятся подобные инциденты»

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал задержание защитника команды Георгия Тигиева. Футболиста подозревают в употреблении амфетамина.

    – Похоже, скоро во всех командах Премьер-лиги проявятся подобные инциденты… Про то, что Тигиева поймали пьяным за рулем, еще не слышал. У меня информации про Георгия нет, только по Евгению Башкирову. Были ли они вместе или нет – без понятия. Я в Сочи, они – в Самаре.

    – В случае, если подтвердится, что Тигиев действительно был за рулем в неадекватном состоянии, «Крылья» расторгнут с ним арендное соглашение?

    – Почему аренда должна заканчиваться, если мы еще не имеем официальной информации? Если подтвердится, то будем разбираться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2018 18:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +882

      kliker 15 октября 2018, 01:36

      Держитесь, осталось недолго.. когда закончатся футболисты, они перейдут на фигуристок.

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 15 октября 2018, 00:27

      На футбольном сайте огромное внимание - пьяницам, наркоманам и хулиганам.
      Сборная выиграла - вот молодцы!!!

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 15 октября 2018, 00:00

      ??? Будет всеобщий драг - тест?

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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 октября 2018, 22:46

      Похоже что то знает.

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