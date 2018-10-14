Директор «Крыльев Советов» Шикунов – о Тигиеве: «Скоро во всех клубах РПЛ проявятся подобные инциденты»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал задержание защитника команды Георгия Тигиева. Футболиста подозревают в употреблении амфетамина.

– Похоже, скоро во всех командах Премьер-лиги проявятся подобные инциденты… Про то, что Тигиева поймали пьяным за рулем, еще не слышал. У меня информации про Георгия нет, только по Евгению Башкирову. Были ли они вместе или нет – без понятия. Я в Сочи, они – в Самаре.

– В случае, если подтвердится, что Тигиев действительно был за рулем в неадекватном состоянии, «Крылья» расторгнут с ним арендное соглашение?

– Почему аренда должна заканчиваться, если мы еще не имеем официальной информации? Если подтвердится, то будем разбираться.