Тигиев при задержании угрожал полиции связями и «высокими покровителями»

Общественники из движения «Ночной патруль» рассказали подробности задержания футболиста «Крыльев Советов» Георгия Тигиева. О нем «Бомбардир» писал ранее. Игрока подозревают в употреблении наркотиков.

«Если Евгений Башкиров вел себя при оформлении правонарушения достойно и воспитанно, осознавая свою вину, то господин Тигиев включил «МамаеваКокорина», хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями», – сказали в «Ночном патруле».

Тигиев принадлежит «Спартаку».