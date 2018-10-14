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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тигиев при задержании угрожал полиции связями и «высокими покровителями»

    Общественники из движения «Ночной патруль» рассказали подробности задержания футболиста «Крыльев Советов» Георгия Тигиева. О нем «Бомбардир» писал ранее. Игрока подозревают в употреблении наркотиков.

    «Если Евгений Башкиров вел себя при оформлении правонарушения достойно и воспитанно, осознавая свою вину, то господин Тигиев включил «МамаеваКокорина», хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями», – сказали в «Ночном патруле».

    Тигиев принадлежит «Спартаку».

    Источник: Телеграм-канал «НТВ»

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    14.10.2018 17:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 23:28

      Ну и чего вы добиваетесь? Только себе хуже.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 октября 2018, 22:51

      К вопросу о том,как нужно наказывать Коко-Маму :По закону,или по справедливости(как её понимают защитнички).Всё происходящее с футболистами в последние дни-это их вызов обществу.Недаром после первого дня шока они повылазили с комментариями о том,какие замечательные у них коллеги.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > Агасфер 14 октября 2018, 23:29

      А то что у нас по жизни и без футболистов такие случаи каждый день в каждом городе это кому и чей вызов? Футболисты часть общества, если общество больно тут уд ничего не попишешь, будут и артисты и футболисты и рядовые граждане по этим статьям залетать.

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 14 октября 2018, 19:01

      это болезнь....причем заразная.Кокорьмамаевна...

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      Рейтинг: +1426

      VSt 14 октября 2018, 19:01

      Не фиг таким делать в спорте больших достижений. Всех бы за борт.
      Но клубы попроще подберут и приголубят.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 14 октября 2018, 18:47

      Так больше половины москвабада его земляки

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 октября 2018, 18:30

      Как будто это какой-то фильм, в котором некто могущественный собирает на зоне команду футболистов, чтобы они выиграли какой-то очень важный матч)
      Четверо уже есть, ещё 7 осталось.

      Сложнее всего будет найти вратаря, потому что их в принципе меньше в любом футбольном коллективе, чем полевых игроков!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 октября 2018, 18:25

      Это верхушка айсберга как мне представляется. Теперь "порядочных ребят" будут задерживать и проверять на наличие алкоголя в крови и дури, если в клубах до этого нет дела.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 октября 2018, 17:57

      Ну конечно, этот он же из Спартака, а не из Крыльев))). Ой, бл, блатота......

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 октября 2018, 17:56

      Пошла. Война Народная..

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 14 октября 2018, 17:50

      Сам себе ставишь крест на карьере...

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