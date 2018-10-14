Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Армавир» обратился в CAS. Клуб требует засчитать техническое поражение «СКА-Хабаровску»

    Выступающий в ФНЛ «Армавир» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Клуб не согласен с решением российских футбольных властей не засчитывать техническое поражение «СКА-Хабаровску» в очном матче первого тура ФНЛ текущего сезона.

    «У нас было право подать в CAS и мы им воспользовались. Мы получили мотивировочную часть решения Апелляционного комитета, и ничего нового в ней для себя не нашли. Почему все так затянулось? Нам надо было изучить документальные объяснения – как их прислали, так и начали действовать, хотя здесь временных рамок нет.

    Жалко парня, из которого сделали стрелочника – его уволили из ПФЛ. Но мы ждали извинений от РФС, ждали их и наши болельщики. К сожалению, этого не произошло. Мы действуем исключительно в правовом поле. Регламент надо соблюдать, а он был нарушен. Затратная ли процедура подачи CAS? Да, это дорого. Но мы хотим добиться справедливости», – сказал президент «Армавира» Валерий Климко.

    Причиной разбирательств стало участие в матче Ираклия Квеквескири, который, по мнению «Армавира», был дисквалифицирован и не мог выступать.

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2018 16:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 октября 2018, 17:37

      Решили идти до конца, добиваясь справедливости и выполнения регламента, не считаясь с материальным затратами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 14 октября 2018, 17:14

      Молодцы!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11