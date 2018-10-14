«Армавир» обратился в CAS. Клуб требует засчитать техническое поражение «СКА-Хабаровску»

Выступающий в ФНЛ «Армавир» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Клуб не согласен с решением российских футбольных властей не засчитывать техническое поражение «СКА-Хабаровску» в очном матче первого тура ФНЛ текущего сезона.

«У нас было право подать в CAS и мы им воспользовались. Мы получили мотивировочную часть решения Апелляционного комитета, и ничего нового в ней для себя не нашли. Почему все так затянулось? Нам надо было изучить документальные объяснения – как их прислали, так и начали действовать, хотя здесь временных рамок нет.

Жалко парня, из которого сделали стрелочника – его уволили из ПФЛ. Но мы ждали извинений от РФС, ждали их и наши болельщики. К сожалению, этого не произошло. Мы действуем исключительно в правовом поле. Регламент надо соблюдать, а он был нарушен. Затратная ли процедура подачи CAS? Да, это дорого. Но мы хотим добиться справедливости», – сказал президент «Армавира» Валерий Климко.

Причиной разбирательств стало участие в матче Ираклия Квеквескири, который, по мнению «Армавира», был дисквалифицирован и не мог выступать.