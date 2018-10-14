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    Какой вы футболист?

    Азар: «Я очень уверен в себе. Могу забить с любой позиции»

    Полузащитник сборной Бельгии и «Челси» Эден Азар поговорил о своей форме. Хавбек отметил, что испытывает уверенность в себе.

    «Очень уверен в себе и чувствую, что могу забить с любой позиции. Играть результативно мне помогают партнеры. При Маурицио Сарри главным для нас стало владение мячом. Мне комфортно в «Челси»; я рад, что остался», – сказал бельгиец Telefoot.

    Азар лидирует в списке бомбардиров АПЛ.

    Источник: Telefoot

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    14.10.2018 13:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 14 октября 2018, 18:28

      Скромность должна быть превыше всего. Плюс, твой язык Азар, твой враг. Учись у Лео, пока он ещё играет. Рядом с ним быть вторым тоже хорошо.

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      Рейтинг: +546

      RyslanZ 14 октября 2018, 14:32

      Главное,чтобы уверенность не перешла в самоуверенность....а так.конечно удачи,только не в игре со сборной России и российскими клубами.

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