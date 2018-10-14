Азар: «Я очень уверен в себе. Могу забить с любой позиции»

Полузащитник сборной Бельгии и «Челси» Эден Азар поговорил о своей форме. Хавбек отметил, что испытывает уверенность в себе.

«Очень уверен в себе и чувствую, что могу забить с любой позиции. Играть результативно мне помогают партнеры. При Маурицио Сарри главным для нас стало владение мячом. Мне комфортно в «Челси»; я рад, что остался», – сказал бельгиец Telefoot.

Азар лидирует в списке бомбардиров АПЛ.