Модрич хочет покинуть «Реал» из-за плохих отношений с Лопетеги и Пересом

Если решил покинуть Реал то по хорошему надо,а то девки Переса из сша заява напишут,что Модрич меня .....году изнасиловал
Полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть мадридский клуб. По информации Corriere dello Sport, у хорвата плохие отношения с главным тренером Хуленом Лопетеги и президентом Флорентино Пересом.
Ранее сообщалось, что Модрич может перейти в «Интер». В итальянском клубе заявили, что зимой трансфер не будет осуществлен.
Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире