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    Какой вы футболист?

    Модрич хочет покинуть «Реал» из-за плохих отношений с Лопетеги и Пересом

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть мадридский клуб. По информации Corriere dello Sport, у хорвата плохие отношения с главным тренером Хуленом Лопетеги и президентом Флорентино Пересом.

    Ранее сообщалось, что Модрич может перейти в «Интер». В итальянском клубе заявили, что зимой трансфер не будет осуществлен.

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

    Источник: Corriere dello Sport

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    14.10.2018 11:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 14 октября 2018, 15:38

      Если решил покинуть Реал то по хорошему надо,а то девки Переса из сша заява напишут,что Модрич меня .....году изнасиловал

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 октября 2018, 13:37

      Да попрут Лопетеги через пару матчей...это ж беда,а не футбол

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 14 октября 2018, 13:30

      Тернист путь из Реала в Юве.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 14 октября 2018, 12:12

      Походу поплыл реал, причем конкретно поплыл, уже и марселу сватают в Ювентус)

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