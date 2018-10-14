Модрич хочет покинуть «Реал» из-за плохих отношений с Лопетеги и Пересом

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть мадридский клуб. По информации Corriere dello Sport, у хорвата плохие отношения с главным тренером Хуленом Лопетеги и президентом Флорентино Пересом.

Ранее сообщалось, что Модрич может перейти в «Интер». В итальянском клубе заявили, что зимой трансфер не будет осуществлен.

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире