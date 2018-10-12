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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Модрич несчастен в «Реале» и вновь задумывается о переходе в «Интер»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич не чувствует себя счастливым в мадридском клубе. Посредственное начало сезона командой только ухудшило затруднительное положение 33-летнего футболиста в испанской столице.

    Модрич не исключает переезда в «Интер» в январе, поскольку все еще раздумывает по поводу ухода из «Реала». Миланцы активно интересовались хорватом этим летом. Хавбек вернется к варианту с итальянским клубом, если его ситуация не изменится.

    Модрич в этом году был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

    Источник: Football Italia

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    12.10.2018 12:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +161

      Лошак 13 октября 2018, 18:43

      Мой любимый Интер! Когда же ты возродишься? А то барсюки задрали....отодрать их как в чемпионский год!

      -1
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 12 октября 2018, 18:58

      Нужно было и Модричу и Видалю(Артуро) переходить в Интер в это межсезонье. Видаль бы играл, а не сидел на лавке, для Модрича же была бы смена обстановки...как бы то ни было у них есть шанс осуществить это следующим летом.

      3
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      Рейтинг: +161

      Лошак 12 октября 2018, 18:23

      Интер из аргентинской колонии превращается в хорватскую.

      2
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 12 октября 2018, 13:47

      Да там во всей команде какойто Хаус творится.

      1
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