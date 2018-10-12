Модрич несчастен в «Реале» и вновь задумывается о переходе в «Интер»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не чувствует себя счастливым в мадридском клубе. Посредственное начало сезона командой только ухудшило затруднительное положение 33-летнего футболиста в испанской столице.

Модрич не исключает переезда в «Интер» в январе, поскольку все еще раздумывает по поводу ухода из «Реала». Миланцы активно интересовались хорватом этим летом. Хавбек вернется к варианту с итальянским клубом, если его ситуация не изменится.

Модрич в этом году был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.