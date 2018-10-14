Семин: «Интервью Нурмагомедова произвело большое впечатление»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бое за звание чемпиона UFC в легком весе

«Бой Хабиба произвел очень большое впечатление. Но еще большее впечатление произвело его интервью на «Первом канале». Большое спасибо его отцу и тренеру, который воспитал Чемпиона и необыкновенного человека! С победой!» – написал Семин в своем инстаграме.

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