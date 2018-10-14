Семин: «Интервью Нурмагомедова произвело большое впечатление»

Согласен с Юрием Павловичем!Хабиб- яркий пример для всей нашей молодёжи.Он на личном примере показывает всем нам что можно добиться чего-то в жизни не за счёт папиных денег,а своим трудом и здоровьем.И при всём этом не зазвездиться,а остаться скромным и разумным человеком,настоящим мужчиной,а не гламурным п......
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бое за звание чемпиона UFC в легком весе
«Бой Хабиба произвел очень большое впечатление. Но еще большее впечатление произвело его интервью на «Первом канале». Большое спасибо его отцу и тренеру, который воспитал Чемпиона и необыкновенного человека! С победой!» – написал Семин в своем инстаграме.
Главные бойцы в истории UFC связаны с «МЮ» и «Анжи»