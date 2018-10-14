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    Семин: «Интервью Нурмагомедова произвело большое впечатление»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бое за звание чемпиона UFC в легком весе

    «Бой Хабиба произвел очень большое впечатление. Но еще большее впечатление произвело его интервью на «Первом канале». Большое спасибо его отцу и тренеру, который воспитал Чемпиона и необыкновенного человека! С победой!» – написал Семин в своем инстаграме.

    Главные бойцы в истории UFC связаны с «МЮ» и «Анжи»

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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    14.10.2018 00:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 октября 2018, 15:22

      Согласен с Юрием Павловичем!Хабиб- яркий пример для всей нашей молодёжи.Он на личном примере показывает всем нам что можно добиться чего-то в жизни не за счёт папиных денег,а своим трудом и здоровьем.И при всём этом не зазвездиться,а остаться скромным и разумным человеком,настоящим мужчиной,а не гламурным п......

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 14 октября 2018, 10:10

      Хабиб - настоящий мужчина

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 14 октября 2018, 06:04

      есть еще в спорте порядочные парни

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