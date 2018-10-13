Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Манчини: «Лига наций? Нашей целью всегда была подготовка к квалификации на Евро-2020»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о задачах команды.

    «Мое путешествие здесь началось в мае, и целью всегда была подготовка команды к квалификации на Евро-2020.

    Португалия сейчас лучше и заслужено возглавляет группу. Когда мы начинали, целью было перестроить команду и оставить достойное впечатление в Лиге наций, вот и все. Остальное – это работа, о которой мы позаботимся позже.

    Это не просто, но мы пытаемся найти состав, который будет творить великие дела на Евро», – сказал Манчини.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2018 23:26
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 октября 2018, 08:23

      В Италии сейчас есть поколение молодых интересных и мастеровитых игроков, чтобы с ними создать боеспособную сборную на высоком уровне, но не с этим тренером...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 14 октября 2018, 07:14

      Из лиги А попадут скорее всего все.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 октября 2018, 07:07

      После провала на Евро выяснится что это была лишь подготовка к "великим делам" на Мире.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      makvroman 14 октября 2018, 01:06

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 14 октября 2018, 00:15

      Хоть туда пробейтесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 октября 2018, 00:10

      Первый претендент на третье место. Из Зенита переманили...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11