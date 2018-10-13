Манчини: «Лига наций? Нашей целью всегда была подготовка к квалификации на Евро-2020»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о задачах команды.

«Мое путешествие здесь началось в мае, и целью всегда была подготовка команды к квалификации на Евро-2020.

Португалия сейчас лучше и заслужено возглавляет группу. Когда мы начинали, целью было перестроить команду и оставить достойное впечатление в Лиге наций, вот и все. Остальное – это работа, о которой мы позаботимся позже.

Это не просто, но мы пытаемся найти состав, который будет творить великие дела на Евро», – сказал Манчини.