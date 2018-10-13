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    Салах получил травму и вернулся в расположение «Ливерпуля»

    Нападающий сборной Египта Мохамед Салах получил травму в матче квалификации Кубка африканских наций против Свазиленда (4:1). Игрок вернулся из сборной в расположение «Ливерпуля».

    «Агирре разрешил Салаху вернуться в расположение клуба, он не сыграет в ответном матче со Свазилендом во вторник, чтобы игрок восстановился», – сказал представитель Федерации футбола Египта.

    У Салаха мышечное перенапряжение.

    Салах забил с углового в матче квалификации КАН-2019

    Источник: Daily Mail

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    13.10.2018 23:06
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    Комментарии167
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 23:38

      Салах вернулся в расположение клуба, а мы расположимся здесь для тренировки в общей группе здоровья... )))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 16 октября 2018, 08:30

      Привет, Олег!.. Добрый день, соратники!..
      Запиши меня, Олег, на восстановительные процедуры, ибо хочу избежать мышечного пернапряжения и нервного напряжения!..
      Слышал, что сюда заходят врачеватели душ, толкователи знамений, причём, совсем не отбрасывают тень!..))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 16 октября 2018, 08:37

      Привет, Андрей и всем кто зайдёт позже. Сам бы с удовольствием лёг на массажный стол, но к сожалению моего старшего друга уже нет, а связь с его лучшими учениками утеряна. Все разошлись кто куда. Не раз меня в четыре руки массировали, потом сядем за чашкой кофе и закурю с ними за компанию, и говорим про спорт. Все были мастерами спорта по различным видам. "Врачевателей-любителей" здесь как и таких же юристов пруд пруди...

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 16 октября 2018, 08:47

      Не расстраивайся, Олег!.. Сожаление и воспоминание о былом укрепляют неверие в будущее...
      Настоящие люди живут далеко, их не понимают и над ними смеются...
      А нас всё плотнее окружает техногенный мир, фальшиво упакованный новыми ценностями, профессиями, привычками и взглядами... Токарь - ничто, менеджер - всё... Потому и падают ракеты, что забывают ввернуть нужный шпунтик...
      Непрофессионалы и недоучки заполонили пространство...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 16 октября 2018, 08:52

      Теперь нет того профессионального обучения, что было в ПТУ и на производстве. И никто на производство не идёт, даже, если там больше платят. Будут сидеть в офисе разного рода менеджерами, работать продавцами-консультантами или охранниками, а всё остальное будет само расти, производиться и множиться...

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 16 октября 2018, 08:59

      Ты прав... Подрастающее поколение о многом так и думает, что оно само собой всё появляется...

      Согласись, что накануне бодренький матч получился!.. Не так уж плохо играли испанчики, но англичане виртуозно использовали шансы первого тайма, предопределив исход игры... Нестандартно и это радует...
      С опаской за немчиков и с надеждой на франков буду сегодня смотреть заглавный поединок дня!.. А там, глядишь, и Гибралтар вновь блеснёт победой!!..:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 16 октября 2018, 09:04

      В первом тайме просто безобразно сыграли в защите, особенно в центральной зоне, а в нападении владея больше мячом "тачку возили" в медленной позиционной игре. Во вором тайме добавили в командной движухе и всё заработало. Назначь арбитр пенальти в ворота англичан за игру вратаря, который руками удерживал напа, а потом выбил мяч, была бы ничья. Но игра была интересной, надеюсь и Франция с Германией нас сегодня также порадуют.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 09:40

      (с) настоящие люди живут далеко..

      не могу знать куда метил угодил Андрес ты опять в яблочко!
      здоров хлопцы!

      пока настоящие люди хранят культуру и генофонд, мы героически принимаем участие в адском эксперименте... отказ и уклонения от него будет считаться проявлением слабости.... на переплавку и опять по кругу...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 09:43

      Олег здоров! опять с утра сбой какой то был, так и не смог на сайт зайти.

      у меня вчера просто сил на футбол не хватила, как у испанцев на англичан

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 09:52

      Привет, Андрюша ! Видно ещё толком не наладили, если порой тормозит сайт и зависает. Но сегодня у меня терпимо, а вчера всё тупо было. Я тоже вчера уставший был, но на футбол хватило, а дальше уже засыпал за ноутом. Вышел немного ещё посмотрел телик и выключил. Поспал свои 5ч. и хорошо. Часы только наручные подарочные уронил и крышка пластиковая в двух местах откололась. Попробую в часовой мастерской заменить её.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 10:00

      я не знаю как можно выспаться за 5 часов..
      я бы весь день потом убитый ходил пока свои часы не добрал.

      наполеон спал по 4 часа в скуки, откинь час, и франция у твоих ног Олег)

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:04

      )))!!
      Вот он энергичный и современный склад ума!..
      Пока я гундел и шепелявил вокруг, да около, - ты несколькими словами чётко обозначил мысль!..
      Генофонд... Эксперимент... Слабость и переплавка...

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 10:06

      я чеканю, ты ажурно вырезаешь - вся разница)

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 10:09

      Олег коков молодец! сейчас часы проще новые купить, чем старые делать... но память.... всё этим сказано! у человека внутри явно не пустота

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:12

      У меня так с армии где-то пошло. Служба была круглые сутки наряд по 4-8ч. Кроме дежурного по заставе и ст. машины ( наряды развозил) у тех суточное было дежурство. Обязательный сон 8ч. хоть с перерывом. А я не мог спать днём, ни при белых ночах, хоть и зашторивали окна. Днём брал одеяло и книгу, и шёл в лес загорать и читать. Так потом и пошло в пожарке, ментовке, частной охране. Сон прерывается, а потом я тяжело засыпаю. Такой у меня организм, мне хватает. Моя бывшая, если 8-10ч не поспит, то всех достанет. И засыпает в течении 1-2-х минут. Пусть у моих ног будет твёрдая земля, а больше мне ничего не надо.)))

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      insider_retro > Рубик Докоян 16 октября 2018, 10:14

      Это не я, это приметы (некоторые):
      - Когда часы падают с руки из-за того, что перетерся ремешок, то надо внимательно подумать, не тратите ли вы время впустую.
      - Если при падении лопается стекло, то после этого следует ждать неприятностей в любовных делах или или черную полосу в делах.
      - Довольно часто упавшие с руки часы - всего лишь предупреждение. Владельцу следует сделать паузу и оглянуться вокруг. Проанализировать свое поведение, сделать выводы, присмотреться к своему окружению. Возможно, пришло время все поменять или повернуть время вспять.

      Часы ты, Олег, конечно, отремонтируешь, но если задумаешь повернуть время вспять, то попробуй избежать войн, революций, Наполеонов, МММ и дефолтов!..:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:19

      Только из-за того, что это память, подарок за 20 лет выслуги в конторе их и ремонтирую, а купленные, в которые попала вода и механизм заржавел я выбросил. Время и по мобильнику можно смотреть. Старые механические наши часы - это не нынешние китайские штамповки, а дорогие мне на фиг не надо. Это пусть губернаторы-взяточники их коллекционируют для обыска...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 10:21

      мало того что сон штука весьма персональная, так ещё и разгадки гад не подлежит.. мне помню как то сны с продолжениями снились, как кино 2я, 3я, 4я, серии ) я во сне вспоминал прошлые и уже как бы участвовал в продолжении !

      сумасшествие? не думаю...

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      Рубик Докоян > insider_retro 16 октября 2018, 10:23

      Они у меня столько раз уже падали и стекло было в центре таким потрескавшимся от удара. Снимаю над кроватью, чтобы если упадут, то на мягкое. У вчера снимал ремешок, браслет уже достал, пачкает руку окисляясь, у края кровати, и часы ударились о спинку у ног. Если я ещё живой, то приметы в отношении меня не работают их столько было... )))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:23

      Задумался...
      Посидел и повспоминал...
      А какие же вещи и штучки меня по жизни сопровождали, ну, или были со мной продолжительное время?..
      Оказалось, что не много... Полез в закрома, достал одну штучку из 90-х, положил под рукой!.. Теперь на виду будет...))

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 10:25

      (с) ...достал одну штучку из 90х..
      надеюсь это не тетрис))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:26

      Да, там целые учения есть. Столько про сон написано, но головной мозг все свои тайны не выдаёт, а познать и изучить очень сложно. Нет в природе более сложного механизма, чем человеческий организм.

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      ...
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      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:28

      Хоооррроошшшааааяяя тема про сон!...
      Что мне только не снится!.. Где я только не был!..
      Зато какое облегчение испытываешь, когда очнёшься в холодном поту (в падении, в пасти зверя, проткнутый арматурой и брошенный в расплавленный метал...), а ты плющищся в постели и за окном поют птички, а не драконы летают!..:))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 10:31

      и сразу вспомнилось - "бывают сны без сновидения, но не бывает сновидения без сна" )) фильм какой то старый с Филиповым)

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 10:37

      Андрес, у меня сейчас на компе песня Цоя "Атаман" играла(во всяком случаи её приписывают цою) . песня по своему смыслу жуткая но с заявкой на пророчество(Цоя же у нас с пророком ассоциируют)
      можешь свое экспертное высказать..?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:37

      Есть люди, которые умеют расслабляться и засыпать на 20-30 минут в любой обстановке, особенно актёры старой школы во время перерыва на съёмках. Аутотренинг и владение своим телом и нервной системой многое значат.

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      Project Бабангида > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:38

      Толик шолом..!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:40

      Толик уже шомполом орудует... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 10:41

      вот батя у меня такой! за сорок сек. засыпает! причём у него как программа, скажешь ему что в четыре утра встать надо , он как штык...! будильник скорее подведёт чем он

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 10:42

      (с) Толик уже шомполом орудует

      кого то нанизывает?))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:44

      У меня тоже биочасы хорошо работают, особенно днём. Если днём засыпаю на 1-2ч. обязательно проснусь перед футболом, баскетом или гандболом, что там я собираюсь смотреть.

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      ...
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:47

      Пока нет. Ограничился фразой про грамотность критиков и пропал. Может из соцсетей заводит прогноз и ставки.

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      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:47

      ))) Чётки!.. Результат ченджа времён молодости и учёбы!..))
      Но я не этот... ))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 10:49

      я в живую Толяна не видел, но представляю его как индийское божество - многоруким )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 10:52

      ))) Многостаночник. Может когда и свидимся с ним, когда будет в наших краях.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 10:55

      мне трудно представит сколько галлонов вина вы уничтожите)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 11:02

      Это, если долго сидеть и с перерывом. Но я уже давно стараюсь ограничивать дозы в коротком промежутке, чтобы потом не мучиться со своими проблемами. А раньше домашнее вино шло как пиво у некоторых... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 11:06

      под хороший разговор Олег, много вина утечёт..)

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      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 11:08

      Ну, дорогой, на эксперта, да ещё по такому материалу, я даже не претендую...))
      Рекомендованной тобой, Андрик, - в первую очередь!..
      Пробовал и смотреть и слушать с разных сайтов... Звук не разборчивый... После 5-ой попытки нашёл текст... Прочитал... Перечитал...
      Сильно, вдохновенно, видно писано на одном дыхании и под каким-то впечатлением, а не под творческой мухой...
      Терпение не вечно, жить моментом выстрела, - зарядил - стреляй...
      Ибо зло даже в обличии родственном принесёт муки и страдания неисчислимые... Атаман отвечает за всё...

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      insider_retro > Рубик Докоян 16 октября 2018, 11:11

      (с) Многостаночник... (-и) )))++
      Не забудьте при встрече и за нас далёких стаканчик закинуть в межстаканном трёпе!..:))

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 11:14

      меня в этом всём один момент смущает. когда и кем это было написано не ясно да и по большому счёту не важно! фак то что в информационную среду это выкинули совсем недавно, и звучит это всё как пророчество( ну как рисунки в аэропорту денвера если ты за них слышал). а картина в этой песне не совсем весёлая рисуется - "дружным стадом на бойню"

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      Рубик Докоян > insider_retro 16 октября 2018, 11:14

      Это мы могём.))) Уже третий день подъедаем и пьём со стола дочери после новоселья. Столько наготовили и затарились, что хватит на неделю.

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      Project Бабангида > shlomo 16 октября 2018, 11:16

      со спиртным видно у тебя так же - можешь месяц постится, а потом бочку залпом осушить )

      жизнь с размахом, на Русси приветствуется

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      Рубик Докоян > shlomo 16 октября 2018, 11:16

      Было в армии у многих такое. После домашних харчей солдатская пайка была на один зубок, тем более после таких нагрузок. Я там узнал, что такое сушёная картошка в учебке в Нагорном Карабахе.

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      insider_retro > shlomo 16 октября 2018, 11:20

      Во многом соглашусь, Толя!.. Привет!..
      Годы с подработками и наработками приучили засыпать в любую минуту, на любой срок, сидя-лёжа-стоя!!!..))
      Вспоминаю окорочка былых времён и ельцинских завоеваний...))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 11:22

      я пока испарюсь, шеф вызывает

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 11:23

      Добро, Андрюша, скоро и я буду к дочери собираться. Уже от неё заеду в часовую мастерскую и в магазин за яблоками.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 11:40

      Натолкнул ты меня, Андрик, как обычно!..
      Денверские рисунки... Тут с кандачка и не осилю... Почитаю и посмотрю... Сейчас отскочу, осмыслю, накарябаю чуть позже...
      Во, озадачил старика...))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 16 октября 2018, 11:45

      Макс сегодня из засады ведёт огонь.))) Поищу и я песню "Атаман", что-то подзабыл её в исполнении Цоя.

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 13:07

      я думаю у него просто время на писанину нет. кога есть он пишет.
      я вот допустим тоже мог бы с телефона писать или читать, или планшета, но не люблю впопыхах ... по этому , когда дома и никто не отвлекает спокойно всё просматриваю и отвечаю

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 13:10

      хорошо Андрес! только сильно не загружайся, голова должна быть свежей)

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 16 октября 2018, 13:13

      (с) ....старость это уже не всё в радость

      значит Кикабидзе всё наврал нам года и богатства?)

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      Project Бабангида > Project Бабангида 16 октября 2018, 13:21

      я умчал в краснодар , значит до вечера братва

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      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 14:44

      Даа, Андрик!.. Вот это ты мне замануху подвинул!..))
      Классная тема и хороший информационный пласт для осмысления... Никогда про аэропорт Денвера не слышал, даже по РенТВ...))
      Покопался в шелухе всяких обзоров и теоретических выкладок...
      Фрески "Геноцид", "Иллюминатский рай после геноцида" и "Аллегорическое изображение гильотины" впечатлили!!...
      По первачку, - полное непонимание и отрешённость... Но разглядывая эпизодами и читая параллельно пояснения, становится ещё более интересно, но всё так же запредельно далеко от понимания... Впечатлило!..
      А уж, предположения про постройку убежища для американской элиты, различные надписи и символы, склонили мою башню в почтительном уважении!.. Необычно, увлекательно и интересно!..
      Спасибо, друже, за подгон!..:))

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      insider_retro > Рубик Докоян 16 октября 2018, 14:54

      Хорошие русские застолья многих впечатляют и очаровывают!..
      Вот и вы под праздник раскатали достархан, который ублажает и радует!.. Под хорошую закусочку и рюмочки замечательно опрокидываются, и беседа льётся более обстоятельно!..
      Новоселье, - это, вообще, очень значимый праздник!.. Это жизненный барьер, это начало перемен, это новый этап и перспективы на дальнейшее развитие и укрепление благополучия!..
      Искренне рад за вас!..

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      insider_retro > shlomo 16 октября 2018, 15:00

      (с) "... старость это уже не все в радость..."
      Как я тебя понимаю, Толя!.. Но останавливаться не хочется, тянет узнать неизведанное и познать такие вещи, на которые по молодости, даже, и не заглядывался...
      Зато, появилось спокойствие, избирательность, терпимость и всеядие... Лишнее отскакивает и отваливается, а в другом всегда хочется найти радостное, позитивное и приятное!..))

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      insider_retro > shlomo 16 октября 2018, 15:47

      Не скромничай, - за технологиями успеваешь!.. У меня перестали приходить уведомления от твоих комментов, только отметки... Такую особенность я уже отмечал ранее...
      С поиском пояснений новомодных слов, прямо, беда... Слышишь "хайп", "хайповый" и думаешь, - а где это и что это???!!..))
      Приходится лезть и вникать... Бывает сын что-нибудь притаскивает из молодёжного слэнга!..
      Спрашивается, а зачем вводить в оборот слова, которым есть, иногда, несколько двойников из русского набора!..))

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      insider_retro > shlomo 16 октября 2018, 16:53

      И я в твою жилетку недоумения похнычу!..
      (с) "...внуки будут читать Пушкина..."
      Они уже сейчас только видосы не длиннее 3х минут смотрят... Читать точно не будут, даже по программе обучения и даже под пистолетом...
      А может чтение в будущем не понадобится?!.. Возможно, чипы, биокапсулы и искусственный интеллект заменять чтиво окончательно... На такой случай собираю библиотеку, пригодится..))

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      insider_retro > shlomo 16 октября 2018, 17:26

      Толково... Давно не покупал книг, уже лет 6-8... Но храню старые, бывает вымениваю у знакомых...)) С удовольствие меняются, как индейцы и чукчи!..))
      Сын подрос, но почитывает, хотя, всё меньше и меньше, - занятости прибавилось!.. Как и ты, попробую обрушится с книгочтением на внуков!..:))

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      insider_retro > shlomo 16 октября 2018, 17:57

      Дом - это крепость, комфорт и комп!..
      С телефона не люблю ничего делать, кроме использования навигации... Комп приятней в обращении, не сильно привык к "горячим клавишам", поэтому листания и манипуляции с мышью доставляют эстетическое удовольствие...))

      Скоро подтянутся гвардейцы и вечер наполнится ожиданием футбола, юмором и неспешным общением!.. Ждёмссс!...))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 16 октября 2018, 18:27

      Исследование специалистов из Ливерпульского университета (Великобритания) показало, что подхватить инфекцию можно через передачу бактерий (пневмококки (Streptococcus pneumoniae) после контакта грязных рук и носа.
      Не ковыряй в носу - не заболеешь пневмонией!!!..:))
      Парни на острове не сидят без дела!!!..:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 16 октября 2018, 18:51

      Спасибо, Андрей ! Если бы гости меньше ещё курили как и зятья. А то одно на балкон или на улицу идут. У сватов все курят кроме 10-летней дочери.))) У нас семья не курящих, но в застолье себе не отказываем, тем более, что собираться стали все вместе всего два года. У дочерей всё есть, чтобы жить и радоваться жизни, вот у старшей пока нет детей.

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 18:56

      )))
      Как-то в носе прочищая, мне там лишнее на кой
      С изумленьем замечаю в носе палец-то не мой
      И рука под ним чужая здорова как у коня
      Волосатая такая и растет не из меня
      )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 18:56

      Фсем превед, бармалеи !!!! )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 18:56

      Скорей всего. Для мня с телефона писать СМС муки. Я пробовал для интереса со старшим племянником потренироваться и плюнул. Эти тыкалки, мыкалки не для меня. Я по телефону только разговариваю и общаюсь, а все остальное по ноуту.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 16 октября 2018, 18:57

      Приветик, Макс, лёгок на помине... )))

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 16 октября 2018, 19:00

      Такаж ботва - категорически не принимаю общение со смартфона ))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 16 октября 2018, 19:02

      Олег, если ребёнок в 10 лет ещё не начал курить , значит у него отклонения в развитии )))))

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 16 октября 2018, 19:18

      Стоит гаишник с утра злой. С женой поссорился, дочь вчера опять двойку принесла из школы, мороз на улице... Смотрит, несется на огромной скорости Мерседес. Останавливает гаишник машину и, с ходу, начинает орать на водителя: — Ах ты ж, твою мать! Почему скоростной режим не соблюдаешь, несешься по встречной, что правила не для тебя придумали?! Документы сюда, быстро! Оцепеневший и бледный водитель протягивает ему документы, которые гаишник сразу же рвет, бросает ему в салон, плюет ему в лицо и с криком: "Марш за мной, козел! ", двигается по направлению к патрульному автомобилю. Затем полицейский оглядывается, смотрит на номерные знаки Мерседеса и с ужасом замечает серию "АМР". Тут же разворачивается, подходит к водителю и начинает оправдываться: — Простите, сам не знаю, что на меня нашло... С утра день не задался, а за права не переживайте, я вам новые сделаю, завтра же! Водитель, вытирая пот со лба: — Да хрен с ними, с правами! Меня же чуть инфаркт не хватил! Я ведь подумал, что власть поменялась!

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      MaxRnD > MaxRnD 16 октября 2018, 19:23

      — Почему вы пытались бежать из тюpьмы?
      — Я хотел жениться.
      — Стpанные у вас пpедставления о свободе

      4
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 16 октября 2018, 19:25

      Приходит жена домой, заходит в комнату, включает свет, а там, на диване, ее муж с какой-то бабой кувыркается.
      Она:
      — Игорь!
      — Ленка, ты?! А я кого тут тр@хаю?!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 16 октября 2018, 19:29

      -Батюшка, скажите, а в пост женщину можно?
      -Можно. Не жирную.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 16 октября 2018, 19:34

      Привет, Макс!..
      Чувствуется твоё появление!.. Шутки, багряное приветствие, осыпание всех нетленками и вброс темы под вечернее чаепитие "Тюрьма-свобода-женитьба"... Многогранное исследование можно провести...))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 16 октября 2018, 19:35

      Так ты хоть шаришь во всех этих делах, а я чайник. У меня внучка 10- месячная покрутила в руках смартфон дочери и раздаётся звонок. Мужской голос спрашивает вы мне звонили ? Дочь,- да нет, он -- это мой внутренний телефон. Через несколько минут опять звонок. Дочь смотрит, звонок из Лондона, она не стала отвечать. В 3 года она уже будет шарить как я никогда в жизни с этими их прибамбасами. Понятно, что всё вышло случайно.

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 19:38

      Да-а-а-а, Андреас, "Тюрьма-свобода-женитьба" та ещё тема, только правильнее в нашей жизни будет так
      "Свобода-Женитьба-Тюрьма "))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 16 октября 2018, 19:39

      Когда мы летом отмечали крестины внучке и они все курили в сквере на лавочке: Мать, отец, старший брат и старшая сестра. Я ей говорю : Хоть ты Полинка не куришь ? -- Она-- Нет не курю. -- Вот смотри на них и сама никогда не кури. Хорошенькая девочка растёт, а что дальше будет кто его знает.

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 16 октября 2018, 19:41

      Хлопцы я мин на 20 сбегу ...

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 16 октября 2018, 19:43

      Давай. Я в перерыве футбола салат сфарганю и пропущу бокальчик красненького с брынзой.

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 16 октября 2018, 19:45

      Дааа... Нынешние детки, при всей своей "непривычности" для нас, иногда, выдают такие па, что диву даёшься!.. Но, часто, эти "знания" узкопрофильны, касаются только компов, смартфонов, контента и особенностей мессенджеров... Потому мы и смотри на них с "уважением"... Многое остальное просто мрак...
      Разжечь костёр, сделать новогоднюю игрушку, пришить пуговицу и т.п. - это для некоторых - запредельная трудность и неведение

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 16 октября 2018, 19:51

      Побег карается по всей строгости!..
      Время пошло, за язык никто не тянул!..))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 16 октября 2018, 19:53

      Я об этом не раз говорил, что со всеми этими прибамбасами они на ты, а спроси таблицу умножения и запинаться будут. У старшего брата такой 11-летний внук. Ещё с 7-ми лет шарит с этими смартфонами и айфонами, сидит там постоянно. От рук отбился, никого не слушает. Это внук от второго брака старшего сына. Сейчас женился и живёт с третьей и там 5-летний пацан растёт. Этого мать подкинула бабке, сама живёт в своё удовольствие, говоря, что он не хочет с ней жить. А на лето подкидывают моему брату. А у того и так уже проблемы с сердцем, жена почти ослепла и внук неуправляемый рядом.

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      insider_retro > Рубик Докоян 16 октября 2018, 19:57

      Долгожданные детки и внучки - они такие!..((

      Олег, сегодня интригующие товарнячки бразиков с аргами и бельгийцев с голландцами, да пара интересных матчей в ЛН?!..
      Что думаешь? Чё почём - хоккей с мячом?!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 16 октября 2018, 20:06

      Сегодня в Лиге наций Франция - Германия. Тут матч будет упорным полагаю. Немцам надо как-тот восстанавливать свои позиции в футболе. А что касается товарняков, то они всегда непредсказуемы. Не знаешь какой будет состав, команды особо не упираются. Бразилия-Аргентина это всегда вывеска и принципиальная игра. Аргентина сейчас в кризисе, многие ветераны взяли паузу в играх за сборную. У Бразилии этих проблем нет, я бы на Бразилию поставил. А вот пара Бельгия - Голландия интересна сейчас. Голландцы заставили заговорить о себе после 3:0 над немцами, ну а Бельгия уже 2г. как играет одним стабильным мастеровитым составом. Тут или хозяева победят, но возможно и ничья будет, всё таки товарняк.

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 20:19

      По хронометру.
      Армяне подводят - выигрывают)) Видно получили пистон за Гибралтар

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 16 октября 2018, 20:45

      Смотрю я, Макс, на заголовки новостной ленты сайта и вижу блефовое и гипертрофированное внимание вопросам далёким от футбола, но ажиотажным по обсуждениям... Ещё полгода-год назад такого заполнения желтизной не было, редко проскакивало, но не более... А нынче, - выступления адвокатов, заявления матерей и претензии жён брошенных и нынешних...((

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      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 20:56

      Как пел Высоцкий
      А где на всех зубов найти?
      Значит — безработица!

      В нашем случае, а где на всех
      спортивных новостей найти, которые бы собирали аудиторию ?
      Значит желтуха

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 20:59

      Андреас, а ты чего в этом сезоне вообще от КП отказался ? Надоело впустую убивать время ?))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 16 октября 2018, 21:06

      Макс, я разобрался в этой движухе, попробовал разные подходы и интерес пропал... Время тратится, нервы накаляются, а результат - просто место где-то в сотне... Или если попыхтеть, да плотно заняться, - то можно штурмовать "десятку"... Баста, карапузики!..:))
      Мне есть чем заняться в своё удовольствие, да и график работы позволяет разнообразить своё существование!..))

      3
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 21:10

      Да, я вот тоже подостыл. Так, периодически с бонусами в рулетку играю, проверяю теорию вероятности ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 21:16

      Люди вообще по 2-3 аккаунта в КП гоняют, это ж сумасшествие и антиматерия, пожирающая время

      3
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 16 октября 2018, 21:17

      Жена периодически покупает билеты лотерей, тоже проверяет теорию, а заодно в мечтах держит надежду на шпильки и заколки...))

      Позвонили с работы... Напрягся... А оказалось, что на завтра у меня образовался выходной!.. Бывают же, иногда, приятные звонки!..)))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 21:19

      добрый вечер уважаемые! у меня что то совсем проблема с попаданием не сайт обострилась. не загружается и всё...! два часа назад приехал, и вот только смог просочится

      3
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 16 октября 2018, 21:21

      Макс привет! сейчас почитаю ваши труды и присоединюсь

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 16 октября 2018, 21:21

      Это неуверенность, боязнь и нежелание отвечать публично, а не из-за спины запасного ника...
      Хотя, у всех свои цели и подходы... Может, это кого-то на что-то мотивирует?!..:))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 21:21

      Разница между КП и лотереей всё-таки существенна ))
      В лотерее шанс выиграть стремится к минус бесконечности ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 16 октября 2018, 21:25

      У меня сегодня как в песне Олега Митяева
      "Не болит сегодня и не пишется"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 21:26

      Кстати, Андреас, ты как к Митяеву ? )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 21:27

      Может, Андрик, это засада или это нас пытаются блокирнуть?!..
      У меня уже 12 звонков с неопределяемых номеров, под окном 3 машины затонированных в дупель с антеннами и надписью "Бомбардир", да торговцы картошкой уже 4 раза звонили в дверь и всё заглядывают через плечо...))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 21:28

      Я имел виду делают разные ставки в КП с нескольких акков )) Мрак же !

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 21:30

      Краснодарский край задолжал " Бомбардиру"... )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 21:31

      Так и вижу картину
      Агент японской разведки, косая сажень в плечах, пешком поднимается с мешком картошки на -дцатый этаж

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 16 октября 2018, 21:33

      Вообще, я в музыке всеядная скотинка!..)) Ну, может, кроме классики... Митяева слушал, но не взахлёб...
      Но для трансмиттера на флешке держу папку в дальнюю дорогу с подборкой русского рока, - Би-2, Океан Эльзи, Чиж и К, Ноль, Крематорий, Никольский, Калинов Мост и др. Лёгонькие, без запилов, да мелодичные под гитарку с незагруженной аранжировкой!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 21:36

      (с) ...может это засада....

      я тоже склонился было к теории заговора, а потом подумал - да кому я нахрен нужен..? ))
      вот Олегу вадики 12 или 13 могут подгадить, а я даже врагов толком не заимел))

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      insider_retro > MaxRnD 16 октября 2018, 21:37

      Может проводят ходовые испытания своих теоретических выкладок, а может на удачу!..

      )))))))))) ...обвешанный датчиками, индикаторами и светодиодами!.. В кожаном реглане и с биркой на воротнике "НКВД" отдел "К"!..))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 21:38

      (с) краснодарский край задолжал бомбардиру

      ...как земля колхозу)

      зачётная шутка Олег)

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      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 21:42

      Олег, занят пока... Ведёт обстоятельную беседу с Михалычем...))

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      Project Бабангида > MaxRnD 16 октября 2018, 21:42

      Макс, у вас же баста там стадионы топчет.. какой митяев? ))

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      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 21:43

      Знаковая для тебя зарубежная DISCO группа конца 80-х начала 90-х ? Тока подумай ! ))

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      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 21:46

      Вопрос намбер ту
      За кого болел в отечественном хоккее в середине 80-ых ?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 21:46

      На время затих. Появляются другие, но потом отгребают от моих читателей и уже не решаются. Только любители тролли и обладатели нескольких аккаунтов для минусования и написания всякой хрени ещё себя проявляют.

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 21:46

      )) михалыч долго не решался с Докояном в дебаты вступать..) видно силу в руках почувствовал?)

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      MaxRnD > Project Бабангида 16 октября 2018, 21:46

      Бастой стадионы удобрять надо. ИМХО ! ))

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      Рубик Докоян > insider_retro 16 октября 2018, 21:47

      Я думаю это не на долго. )))

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      insider_retro > MaxRnD 16 октября 2018, 21:48

      Не подумай ничего про расцветку в названии, но вот уже с 33 года снимаю шляпу перед музыкой "Bad Boys Blue"!!!!!!!! Первый состав с вокалистом Тревором Тейлором - это бомба!!!!!

      В хоккее - без заболеваний!!!!!!!!!!

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      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 21:48

      А теперь смотри ящик и время отсылки письма , твою налево. Это уже переходит границы разумного ! )))))

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      Project Бабангида > MaxRnD 16 октября 2018, 21:49

      (с) бастой стадионы удобрять

      согласен, фуфлыжник ещё тот... уж лучше Свету слушать, она тоже из Ростова))

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      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 21:50

      Охренеть же Андреас ! Это какая-то реплика ....

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      MaxRnD > Project Бабангида 16 октября 2018, 21:51

      Андрюха, я по земляческим мотивам фанатею только в футболе )))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 21:55

      Про футбол ещё с ним можно общаться, но про политику и экономику как и про мораль с этими уродами бесполезняк. Это слушатели "Дождя", "Эхо Москвы" и украинского гибрида...

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      insider_retro > MaxRnD 16 октября 2018, 21:56

      Однако!!))) Останемся в границах и продолжим искать точки соприкосновения!..))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 21:58

      у меня коммент по поводу михалыча исчез))
      я сказал что там всё ещё хуже ПТУ)

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 22:01

      (с) ...точки соприкосновения

      соприкосновение вызовет трения, трене высечет искру, из искры пламя...
      ну чем мы не революционеры..?))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:04

      Я его прочитал и ответил. Мне представляется, что он аффелирован с сайтом "Бомбардир", как и другие клиенты здешние.

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      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 22:05

      Андреас, это случай, достойный исследования яйцеголовых, ИМХО )))

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      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:07

      Бывает, что я иду поперёк борозды, но революционные преобразования меня настораживают!.. Всё в надрыв, с корнем и с мясом, жёстко и бескомпромиссно!.. Идейность перетекает в тиранию победивших, после чего сразу подходят к концу запасы зелёнки и мыла...((

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:08

      Тут фиг поймёшь всю эту шоблу. Иногда так хочется им напихать. Всем этим хозяевам сайтов, порталов и прочих ресурсов. Уровень настолько низкий с профессиональной точки зрения, что ПТУ 60-х для них институт...

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      MaxRnD > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:09

      Андрик, тут тема круче и забавнее, чем просто революция )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 22:14

      (с)иногда так хочется им напихать

      да зачем Олег? они же раскрашивают твою жизнь, делают её разнообразней)
      не ну, не всерьёз, по отцовски выписывай им иногда... что своё место знали

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      MaxRnD > insider_retro 16 октября 2018, 22:15

      Хлопцы, я из графика выбился. Всем спасибо за общение. Встаю рано, поэтому надо рано и в нирвану к морфею уходить ! Всем Добра !

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      Project Бабангида > MaxRnD 16 октября 2018, 22:15

      ага! не нарваться бы на контр революцию)

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      Project Бабангида > MaxRnD 16 октября 2018, 22:16

      удачи Макс!

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      insider_retro > MaxRnD 16 октября 2018, 22:18

      Лови приход, единомышленник!.. Нирвана-кайф-сон!.. Споки!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 22:18

      а меж тем в мире происходят страшные вещи... немцы лягушку плющат)

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      Рубик Докоян > MaxRnD 16 октября 2018, 22:22

      Отдыхай, Макс. Утро вечера мудренее, а мы все мудрёные по вечерам... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 22:26

      (с) ...все мудрёные по вечерам

      и не говори Олег..! особенно я как под виноградником сяду.... как разведу философию ))

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      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:27

      В мире, вообще, беда и бардак... Попы церковное влияние делят... Угрозы, происки и вызовы...

      А на поле борьба высокооплачиваемых профессионалов, причём, как мне кажется, без лишних реваншистских настроений...)) Франки на ходу, а немчикам надо спасать реноме...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:31

      Про виноградник и вино можно философствовать, каждый раз наливая... )))

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 22:36

      я бы бой православного попа с представителем кокой нибудь константинопольской епархии в восьмиугольнике посмотрел ))
      ох рясы бы рвались, и цепи с крестами, в мести с песью отлетали бы..)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 22:38

      да можно было бы и вина немного пригубить, что бы сушняк сбить)

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      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:40

      Дааа!.. И в винограднике я бы с вами посидел, да и в зале в первых рядах бы поприсутствовал, да покидался в ленивых бойцов виноградом и бутербродами!..)) Классная идея!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 22:45

      да у нас просто во дворе беседка , днём её бабули с дедулями оккупируют, а с приходом темноты наше время приходит)
      один неловкий момент - ППСники тоже пытаются незаметно в гости подойти)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:46

      Отпуске когда бывал. Сидим с батей за столом, я накуплю грузинского хорошего вина, там было дешевле из-за логистики, иногда молдавского или из Крыма. Он попробует и начинает рассказывать как дед делал, мой крёстный, у них был разный виноград. Всю эту технологию и науку народную вспоминать.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 22:49

      уже бурлит Олег во всю... литров 70 наверно будет.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:49

      У нас было что-то вроде веранды, виноградником оплетённой. Там ставили столы, лавки и всю ночь ели, пили и ля-ля травили. Вино стаканами от мала до велика все пили. Всё своё, натуральное пища и вино. До сих пор всё помню в подробностях...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 22:52

      ну у нас всё так же примерно. батя на даче на веранде столы ставит, и гостей принимаем. но детям давать не принято... пепси-колой травятся

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      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:54

      (с) "...наше время приходит)..."
      Эх, времена, эх, нравы... Посиделки вечером на лавочке были во все времена в почёте...)) Замечательное времяпровождение!..
      Плохо, когда мешают...

      Пойду я, соратники, в душ, читать и спать... Спасибо за то, что вы есть... Всем завтра удачи в начинаниях!.. Завтра я с вами!.. Найду!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:57

      Всё верно естественным брожением, если сухарик. У вас солнца много, как и сахара в винограде, добавлять не надо. К Новому году молодое вино готово. В Молдавии в некоторых семьях на Новый год уже пить нечего было, всё вылакали.))) Потом ходили по соседям покупали или просили в долг как у моего деда. У деда была тетрадь где он всё записывал. Пили порой прямо у нас о дворе на лавке или за столом. Бабушка брынзы нарежет на тарелочку, иногда плэчинту даст ( грубо говоря лаваш с начинкой) и мужики всю ночь сидят под лампочкой пьют и болтают.

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 22:57

      давай Андрес, до завтра наверно! постараюсь немцев досмотреть , и тоже в аут

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:58

      В Молдавии я уже говорил пьют и танцуют ещё не родившись. Там милюзга пьёт вино с грудного возраста. А в 3 года уже стаканами вместо молока и воды.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 22:59

      а как с мамалыгой дела обстояли? или это не закусь?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:59

      Застава, отбой !... А то завтра в тревожную группу с утра. ))) Спокойной ночи, Андрюха.

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      insider_retro > Project Бабангида 16 октября 2018, 23:05

      Символично, у тебя - "11111"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Лови момент, может это знамение!!!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 23:06

      С ней возни много, и её тяжело есть, она всё же каша своеобразная из кукурузной муки. А у молдаван брынза и плэчинта с брынзой, с мелко нарезанной картошечкой с луком или с нарубленной зеленью это что-то. Разламываешь и такой запах мммм... Под вино всё идёт превосходно. А ещё греческий салат ( это сейчас он для меня греческий, а тогда молдавский ) Молдавская кухня это симбиоз кухни многих народов помимо своей.

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      Project Бабангида > insider_retro 16 октября 2018, 23:10

      ))) даже не заметил этого) парад планет..)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 23:15

      да я сам Олег с кубани и прекрасно знаком с южной кухней.
      бабушка вообще в станице жила, и лето я там проводил. да я как то писал про Раевскую и Абрау Дюрсо

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 23:17

      Я вырос и воспитан на молдавско-украинской кухне. Как я говорил своим подругам на Привет.ру, что это вам не щи из кислой капусты...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 23:25

      в станице все не говорили а гутарили. я за лето нахватаюсь словечек как собака блох, домой приеду, мня на городской переучивали )
      с борщом такая же фигня, никогда кислую капусту здесь не ложат. тут и жён до сих пор берут тех что лучше готовит. в москве наверно это дикость

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 23:29

      Всё верно. Местный говор быстро передаётся, когда начинаешь общаться. Я украинский борщ ни на какие другие не променяю как и супы. Мама очень вкусно готовила, в отпуске только и отъедался привычной едой.

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 23:38

      мамин борщ - это песня!!! а за бабушкин даже говорить не стоит

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 23:40

      что то немцам всё хуже и хуже...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 23:42

      давай Олег , до завтра! надеюсь что не возникнет у мня опять проблем с сайтам! а то как то потдостало уже это.

      ну а с тебя площадка

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 23:42

      Не знаю какой ты ел бабушкин борщ, но уже такого вряд ли застал. Борщ из петуха сваренный в русской печи в чугунном казанке. Бабушка ухватом его достанет, всё дымится.запах мммм... Нальёт в миску и со сметаной и свежим хлебом тоже из печи.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 23:43

      Да у немцев полоса пола...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 23:44

      Да завтра, Андрюша, площадку подготовлю.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 октября 2018, 23:47

      пару раз из печи в чугунке ел! и кашу тоже. но маленький был , лет девять. зимой когда у бабушки были. у них своё хозяйство было, до сих пор удивляюсь как в их возрасте это всё тащить можно было..
      такие люди были..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 октября 2018, 23:51

      Ну в 9 лет должен помнить вкуснятину. Нет ничего вкусней борща, картошечки в чугунке из печи...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 07:39

      Привет, Андрюша ! Зайди ко мне в профиль, я там по новой базу восстановил. Удалили коммент пэтэушники здешние.

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