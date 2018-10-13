Салах получил травму и вернулся в расположение «Ливерпуля»

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах получил травму в матче квалификации Кубка африканских наций против Свазиленда (4:1). Игрок вернулся из сборной в расположение «Ливерпуля».

«Агирре разрешил Салаху вернуться в расположение клуба, он не сыграет в ответном матче со Свазилендом во вторник, чтобы игрок восстановился», – сказал представитель Федерации футбола Египта.

У Салаха мышечное перенапряжение.

Салах забил с углового в матче квалификации КАН-2019