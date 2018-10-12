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    Салах забил с углового в матче квалификации КАН-2019

    Сборная Египта принимает команду Свазиленда в рамках отборочного турнира к Кубку африканских наций (4:0, перерыв).

    На 45-й минуте встречи нападающий египтян Мохамед Салах отличился ударом с углового.

    За три тура до конца квалификации «фараоны» занимают второе место в отборочной группе J. На их счету три очка – на три меньше, чем у сборной Туниса. Свазиленд и Нигер набрали по одному баллу и занимают третье и четвертое места соответственно.

    Турнир пройдет в июне-июле 2019 на стадионах действующего победителя турнира Камеруна.

    Источник: Twitter

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    12.10.2018 21:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -32

      yuriykramen 12 октября 2018, 23:59

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 12 октября 2018, 22:20

      молодец

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 22:07

      Молодец. Такие голы не забываются.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 октября 2018, 21:43

      Ну не повезло, пытался несколько раз такой за Ливерпуль забить, не получилось , а в ничего не значащем матче - будьте-нате!

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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 12 октября 2018, 21:42

      Красиво .

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2018, 21:23

      Свазиленду можно и пятой точкой забить.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 12 октября 2018, 21:08

      Молодец

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