Салах забил с углового в матче квалификации КАН-2019

Сборная Египта принимает команду Свазиленда в рамках отборочного турнира к Кубку африканских наций (4:0, перерыв).

На 45-й минуте встречи нападающий египтян Мохамед Салах отличился ударом с углового.

За три тура до конца квалификации «фараоны» занимают второе место в отборочной группе J. На их счету три очка – на три меньше, чем у сборной Туниса. Свазиленд и Нигер набрали по одному баллу и занимают третье и четвертое места соответственно.

Турнир пройдет в июне-июле 2019 на стадионах действующего победителя турнира Камеруна.