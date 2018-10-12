Салах забил с углового в матче квалификации КАН-2019

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Сборная Египта принимает команду Свазиленда в рамках отборочного турнира к Кубку африканских наций (4:0, перерыв).
На 45-й минуте встречи нападающий египтян Мохамед Салах отличился ударом с углового.
За три тура до конца квалификации «фараоны» занимают второе место в отборочной группе J. На их счету три очка – на три меньше, чем у сборной Туниса. Свазиленд и Нигер набрали по одному баллу и занимают третье и четвертое места соответственно.
Турнир пройдет в июне-июле 2019 на стадионах действующего победителя турнира Камеруна.
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— Hady Of Egypt المدني (@hadyelmedany) 12 октября 2018 г.