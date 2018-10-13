Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вратарь Турции: «В ответном матче с Россией сыграем намного лучше»

    Голкипер сборной Турции Синан Болат поделился ожиданиями от матча Лиги наций против России. Первая встреча завершилась победой россиян со счетом 2:1.

    – Из сборной России ушел Акинфеев. Знаете, кто теперь будет в воротах?

    – Нет, не знаю, но тренер объяснил, кто и как играет в атаке. Знаем их стиль.

    – У Турции почти полностью обновилась команда. Когда будут результаты?

    – У нас молодая команда. Будем набираться опыта и играть все качественнее. Ответный матч сыграем намного лучше.

    Матч Россия – Турция пройдет завтра, 14 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2018 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 15:56

      Турки конечно будут упираться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 октября 2018, 11:45

      ..проиграем не 2:1,а 1:0..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 октября 2018, 19:16

      вообще то Синан это имя а Болат фамилия

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11