Вратарь Турции: «В ответном матче с Россией сыграем намного лучше»

Голкипер сборной Турции Синан Болат поделился ожиданиями от матча Лиги наций против России. Первая встреча завершилась победой россиян со счетом 2:1.

– Из сборной России ушел Акинфеев. Знаете, кто теперь будет в воротах?

– Нет, не знаю, но тренер объяснил, кто и как играет в атаке. Знаем их стиль.

– У Турции почти полностью обновилась команда. Когда будут результаты?

– У нас молодая команда. Будем набираться опыта и играть все качественнее. Ответный матч сыграем намного лучше.

Матч Россия – Турция пройдет завтра, 14 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.