Болельщица сборной России во время селфи с Дзюбой не дала подруге влезть в кадр

Забавный эпизод произошел во время встречи сборной России с болельщиками после прилета в Сочи.

Одна из поклонниц подошла к нападающему Артему Дзюбе, чтобы сделать селфи. В процессе в кадр попыталась влезть ее подруга, однако девушка отодвинула смартфон, попросив подругу отойти и не мешать.

В воскресенье, 14 октября, национальная команда в Сочи на стадионе «Фишт» проведет матч Лиги наций со сборной Турции.