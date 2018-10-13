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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Болельщица сборной России во время селфи с Дзюбой не дала подруге влезть в кадр

    Забавный эпизод произошел во время встречи сборной России с болельщиками после прилета в Сочи.

    Одна из поклонниц подошла к нападающему Артему Дзюбе, чтобы сделать селфи. В процессе в кадр попыталась влезть ее подруга, однако девушка отодвинула смартфон, попросив подругу отойти и не мешать.

    В воскресенье, 14 октября, национальная команда в Сочи на стадионе «Фишт» проведет матч Лиги наций со сборной Турции.

    Источник: Твиттер сборной России

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    13.10.2018 13:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 13:09

      А смогут ли такие женщины пойти в Сибирь ,как за "декабристами"?

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 октября 2018, 02:51

      Ах, какой захватывающий эпизод... Новостники, вы уж лучше лишний раз промолчите, чем выкладывать на страницы такую глупость...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +212

      Kalida 13 октября 2018, 19:20

      вот жиж стерлядь, минус подруга

      -1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 октября 2018, 18:10

      Зато в ютубе засветилась )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1501

      777+ 13 октября 2018, 17:24

      А на завтра она заявила:
      "Он обнимал меня "пониже бедра"!
      - "Давай, раскашеливайся Дзюба!" -
      Иначе суд, иначе беда.....

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 13 октября 2018, 15:15

      Уточка

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 13 октября 2018, 15:12

      Правильно,не хрен лезть туда куда не положено!!!

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 13 октября 2018, 13:47

      Женская дружба она такая...

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > mihail200606 13 октября 2018, 22:51

      Женская дружба-прелестная штука:
      Нынче-подруга,а завтра-подлюка!

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Агасфер 14 октября 2018, 02:56

      А вот и нет, не все подруги такие , вот у меня, например, подруга после вечеринки дотащила меня до дома, на пятый этаж и сдала мужу на руки. Хотя я живу на первом этаже, и мужа у меня нет...Но это, как вы поняли, шутка, конечно-же...

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 13 октября 2018, 13:39

      Совсем уже писать не о чем.

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      Рейтинг: +223

      Cupota 13 октября 2018, 13:35

      Настоящая женская дружба.

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