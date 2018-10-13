Меркачева: «В СИЗО Кокорин и Мамаев могут столкнуться с бомжами, наркоманами и пьяницами»

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что в СИЗО Бутырка нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут столкнуться с контингентом людей, с которым они никогда не сталкивались в повседневной жизни.

В четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

«Они сейчас находятся на карантине, поэтому как таковых взаимоотношений с сокамерниками у них пока нет. Там могут быть бомжи, которые давно не мылись, наркоманы, пьяницы – вся эта категория, с которой ни Мамаев, ни Кокорин в обычной жизни вряд ли когда-нибудь сталкивались», – сказала Меркачева в эфире телеканала «Россия 24».

«Жуткая гопота, других слов у меня нет. Просто отвратительно это всe. Не знаю, что к этому ещe можно добавить. Это смесь головокружения от успеха и отсутствия воспитания», – прокомментировал скандальную ситуацию первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Михаил Старшинов.

Их арестовали. И это не конец