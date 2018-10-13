Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Меркачева: «В СИЗО Кокорин и Мамаев могут столкнуться с бомжами, наркоманами и пьяницами»

    Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что в СИЗО Бутырка нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут столкнуться с контингентом людей, с которым они никогда не сталкивались в повседневной жизни.

    В четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    «Они сейчас находятся на карантине, поэтому как таковых взаимоотношений с сокамерниками у них пока нет. Там могут быть бомжи, которые давно не мылись, наркоманы, пьяницы – вся эта категория, с которой ни Мамаев, ни Кокорин в обычной жизни вряд ли когда-нибудь сталкивались», – сказала Меркачева в эфире телеканала «Россия 24».

    «Жуткая гопота, других слов у меня нет. Просто отвратительно это всe. Не знаю, что к этому ещe можно добавить. Это смесь головокружения от успеха и отсутствия воспитания», – прокомментировал скандальную ситуацию первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Михаил Старшинов.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2018 12:11
    Рекомендуем
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 12:54

      "Пассажиры" конечно прибыли непростые. С гопотой провести разъяснительную работу а бомжам сделать санобработку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 октября 2018, 03:00

      Фу...В СИЗО бомжи, наркоманы и пьяницы могут столкнуться с Кокориным и Мамаевым, мне жалко первых...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      vog > арейская 14 октября 2018, 11:19

      Не жалей,в СИЗО встретятся родственные души.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > vog 14 октября 2018, 12:33

      Поняла, дошло..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 октября 2018, 20:36

      В нашей новой действительности бомжом стать не проблема как и пьяницей... Сейчас гопота имеет широкое понятие и толкование. Кокорин и Мамаев типичные гламурные гопники.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 октября 2018, 20:35

      СИЗО-школа жизни.А у Мамаева папаша кто??? Так что он всё знает. И очень странно слышать от какого-то там начальника какой-то там общественной палаты столь уничижительные характеристики хоть и падших,но всё-таки людей.Права которых они пытаются охранять,по их словам.Позоруха...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      balam 13 октября 2018, 20:32

      а они с кем рассчитывали столкнуться?дебилы мля

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > balam 13 октября 2018, 20:54

      с замминистром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 13 октября 2018, 20:01

      между прочим, пацаны могут проникнуться и потом помогать заключённым... если конечно халявное бабло будет и дальше сыпаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 13 октября 2018, 19:48

      девочек к ним приведите

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11526

      alex1951 13 октября 2018, 18:20

      ....мохуть и опустить ...э-тт такие черти,мама не хорюй!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +555

      avera 13 октября 2018, 18:11

      А что в изоляторах сидят белые и пушистые? Пускай радуются , что сидят в Бутырке, а не в пятерке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2018, 16:54

      вот в кафешке они как раз со своей наглой гопотой и сидели а в камере поприличней гопота будет с ними сидеть

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11