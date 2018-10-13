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    Какой вы футболист?

    «Манчестер Юнайтед» может купить Милинковича-Савича и побить клубный трансферный рекорд

    Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

    «МЮ» готов побить клубный трансферный рекорд, чтобы приобрести серба. Самая дорогая покупка команды – Поль Погба (89 миллионов фунтов стерлингов).

    Летом «Манчестер Юнайтед» предлагал за 23-летнего игрока 80 миллионов.

    В этом сезоне Милинкович-Савич провел в Серии А семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Милинкович-Савич: «Приятно, что Моуринью пришел посмотреть на меня»

    Источник: The Sun

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    13.10.2018 10:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 12:31

      Не получилась бы история как с Погба.

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 13 октября 2018, 13:50

      Это не будет спасением для МЮ.. Игрок хороший, но опять же цена сильно раздута.. САФ вот как то умудрялся без частых трансферных рекордов чемпионами становиться))

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > mihail200606 13 октября 2018, 20:28

      Тогда таких доходов не было,другие деньги крутились в футболе.

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 > александр п 13 октября 2018, 20:47

      МЮ при САФе стабильно был один из самых финансово успешных клубов в мире... мог себе многое позволить..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 октября 2018, 10:19

      "МЮ" сейчас только и осталось бить трансферные клубные рекорды...

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