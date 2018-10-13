«Манчестер Юнайтед» может купить Милинковича-Савича и побить клубный трансферный рекорд

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

«МЮ» готов побить клубный трансферный рекорд, чтобы приобрести серба. Самая дорогая покупка команды – Поль Погба (89 миллионов фунтов стерлингов).

Летом «Манчестер Юнайтед» предлагал за 23-летнего игрока 80 миллионов.

В этом сезоне Милинкович-Савич провел в Серии А семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Милинкович-Савич: «Приятно, что Моуринью пришел посмотреть на меня»