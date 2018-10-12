Милинкович-Савич: «Приятно, что Моуринью пришел посмотреть на меня»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич поделился мнением о появлении Жозе Моуринью на матче сборных Сербии и Черногории (2:0) в Лиге наций.

Ряд СМИ приписывает «Манчестер Юнайтед» интерес к 23-летнему хавбеку.

«Я – игрок «Лацио», но мне очень приятно, что тренер такого ранга пришел посмотреть на меня. Если ему не понравилось, что я не попал в стартовый состав (вышел на 79-й минуте – прим. «Бомбардира»), то в этом нет моей вины.

Вполне возможно, что он наблюдал вовсе не за мной. Я читал, что его интересовал именно я, но это ничего не значит», – сказал серб.

В текущем клубном сезоне Милинкович-Савич забил один мяч и отдал одну голевую передачу в девяти играх всех соревнований. Ресурс Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.