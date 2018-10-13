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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мостовой – о Гилерме: «Неужели в такой большой стране мы не можем найти своих вратарей?»

    Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой оценил игру голкипера Гилерме в матче Лиги наций против Швеции (0:0).

    – Как бы вы оценили первую игру Гильерме за национальную команду?

    – Как оценить? Не пропустил, хотя понятно, что вратарь не один защищается. Игра в актив пошла. Другое дело, что я всегда говорю: у нас есть свои нормальные ребята, которые могут и в воротах играть, и в поле. Это не вина Гильерме, что он не русский. Просто неужели в такой большой стране мы не можем найти своих вратарей? Тем более, такой пример есть. За последние два года появилось много молодых хороших ребят, которые могут стоять.

    Эта игра стала для натурализованного бразильца первой в основном составе сборной России.

    Гилерме: «Давно ждал шанса в первый раз сыграть в основном составе сборной»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.10.2018 06:10
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 14 октября 2018, 21:45

      Лишь бы засветиться, а что *уйню несет- не важно. Чем паспорт Гилерме от его отличается? Говорить такое в стране, где почти 200 разных народностей, имеющих собственные языки- как-то странно.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 октября 2018, 11:49

      Гиле быть..

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 11:17

      Тренеру видней кого ставить. Здесь не надо делить на "наших" и "не наших".

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 октября 2018, 22:48

      Бессмысленный ответ.Вопрос решается просто,по цепочке :Гражданство-общий уровень игры-готовность конкурентов-предпочтения тренера.Остальное можно выбрасывать в мусорный ящик.

      0
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      Рейтинг: +302

      mab1011 13 октября 2018, 21:05

      Гиля стал россияниным когда место в воротах сборной не обсуждалось и говорит по-русски не хуже Моста и почему не он -если он на данный момент лучший?

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > mab1011 13 октября 2018, 22:49

      А что Вы не знаете,когда Мостовой будет удовлетворён???

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 13 октября 2018, 13:57

      Мост любит высказывать альтернативное мнение. Пример Гиля показывает всему миру,что Россия нормальная страна

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      Рейтинг: +77

      Gazzaev_Pyos 13 октября 2018, 13:32

      Мнение капитана команды "Чупа-Чупс" очень важно для нас.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 13 октября 2018, 12:35

      Ну ёлки-палки, он почти всю профессиональную карьеру тут, прожил пол-жизни в нашей стране. Что ещё надо сделать, чтобы считаться тут своим? Не верю, что за это время человек не стал хотя бы наполовину русским. Нафиг такой шовинизм.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 октября 2018, 12:20

      А Гиле удачи. Стоит ему хоть раз косякнуть за сборную, такая вонь поднимется, что представить страшно.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 октября 2018, 12:19

      Интересно, Мостовой хотя бы понимает, кому этот вопрос адресуется? Или просто так, п*здежа ради?

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