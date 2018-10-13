Мостовой – о Гилерме: «Неужели в такой большой стране мы не можем найти своих вратарей?»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой оценил игру голкипера Гилерме в матче Лиги наций против Швеции (0:0).

– Как бы вы оценили первую игру Гильерме за национальную команду?

– Как оценить? Не пропустил, хотя понятно, что вратарь не один защищается. Игра в актив пошла. Другое дело, что я всегда говорю: у нас есть свои нормальные ребята, которые могут и в воротах играть, и в поле. Это не вина Гильерме, что он не русский. Просто неужели в такой большой стране мы не можем найти своих вратарей? Тем более, такой пример есть. За последние два года появилось много молодых хороших ребят, которые могут стоять.

Эта игра стала для натурализованного бразильца первой в основном составе сборной России.

Гилерме: «Давно ждал шанса в первый раз сыграть в основном составе сборной»