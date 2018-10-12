Гилерме: «Давно ждал шанса в первый раз сыграть в основном составе сборной»

Голкипер сборной России Гилерме рассказал, что давно ждал шанса выйти в стартовом составе национальной команды.

«Я очень давно ждал шанса в первый раз сыграть в основном составе сборной.

Это была тяжелая игра. Швеция – команда, которая играет жестко. Мы старались. У нас еще одна игра дома. Слава Богу, очки у нас есть. Все в наших руках.

Я был очень рад, что выйду в стартовом составе. Я уверен в своих качествах. Первый вратарь сборной – это очень важно. Старался показать свой самый высокий уровень. Самое главное, что мы не проиграли», – заявил Гилерме.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

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