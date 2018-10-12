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    Гилерме: «Давно ждал шанса в первый раз сыграть в основном составе сборной»

    Голкипер сборной России Гилерме рассказал, что давно ждал шанса выйти в стартовом составе национальной команды.

    «Я очень давно ждал шанса в первый раз сыграть в основном составе сборной.

    Это была тяжелая игра. Швеция – команда, которая играет жестко. Мы старались. У нас еще одна игра дома. Слава Богу, очки у нас есть. Все в наших руках.

    Я был очень рад, что выйду в стартовом составе. Я уверен в своих качествах. Первый вратарь сборной – это очень важно. Старался показать свой самый высокий уровень. Самое главное, что мы не проиграли», – заявил Гилерме.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

    Что вы не заметили из игры сборной России

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.10.2018 06:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 октября 2018, 11:55

      Рано или поздно сожрут,как и Игоря..Скорее рано..

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 15:39

      Старательно провел встречу.

      1
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      Рейтинг: +597

      Krd123 12 октября 2018, 11:11

      Хорошо стоял Марик)

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 12 октября 2018, 09:47

      Нормально стоял! Хороший кипер

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 октября 2018, 08:24

      Тормозной какой то Гилерме.

      0
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      Рейтинг: +25021

      bset 12 октября 2018, 08:08

      Красава. За вратарскую линию спокойно. Как минимум два хороших голкипера есть.

      6
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      Рейтинг: +229

      Dan93 12 октября 2018, 08:02

      Молодец, Гиля!

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